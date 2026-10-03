Зеленский отреагировал на слова Путина о 'потере Украиной государственности'

По мнению президента Украины, эти слова Путина подтверждают, что его цель – не Донбасс, его цель – оккупация всей Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова российского диктатора Владимира Путина о том, что Украина якобы утратила государственность. Свой ответ он озвучил на Хельсинкском форуме по безопасности.

Зеленский назвал "слабостью мира" то, что никто не останавливает подобные заявления российского диктатора.

"Почему слабость? Еще в 2005 году лидер Кремля сказал, что величайшая трагедия XX века – это распад Советского Союза. Еще в 2025 году он определил геополитические цели как свои главные", – отметил президент Украины.

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Зеленский отметил, что глава Кремля не упомянул Первую мировую войну, не признал Вторую мировую войну, а также не назвал Чернобыль величайшей трагедией.

"То есть ничего из того, что было связано с человеком. Поэтому понятна его цель – вернуть Советский Союз, и его цель – не восток Украины, его цель – не Донбасс, его цель – оккупация всего нашего государства", – считает президент Украины.

По мнению Зеленского, высказывания Путина о потере Украиной государственности демонстрируют, чего он хочет на самом деле и каким он видит завершение войны.

В четверг, 1 октября, российский диктатор заявил, что Украина якобы теряет государственность.

"Украина не может существовать самостоятельно, управляется извне и теряет государственность", – сказал Путин.

Российская агрессия против Украины

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам российского диктатора, Россия "не хотела воевать", а якобы была вынуждена начать боевые действия из-за политики Запада и Украины. Среди причин Путин назвал "русофобию", планы по размещению инфраструктуры НАТО, поставки вооружения Киеву и "действия украинских властей против Донбасса и Крыма". Путин заявил, что "войска РФ всегда руководствовались гуманитарными нормами и никогда первыми не атаковали невоенные объекты". Глава Кремля вновь начал пугать применением в мире оружия, которое "может уничтожить всё живое".

Также мы писали, что пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Украина якобы должна "заплатить цену" за свои действия в последние месяцы. По словам Пескова, именно поэтому Москва усилила удары по Украине. Он назвал последние российские удары по Украине "частью этой цены". Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что "Россия должна сделать так, чтобы никому не пришло в голову объявлять о планах нанесения ей сокрушительных ударов".

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