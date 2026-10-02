Киевляне переезжают: на Западе заканчиваются квартиры, а в столице 'бум' предложений аренды

Все больше жителей Киева и других крупных городов ищут жилье по мере приближения зимы.

На западе Украины стремительно сокращается предложение жилья в аренду на фоне новой волны переездов из Киева, Днепра, Харькова, Одессы и других городов. В Ужгороде свободных квартир практически не осталось, а в Ивано-Франковске на один вариант претендуют до 30 арендаторов, сообщает LIGA.net.

Наиболее острая ситуация сложилась в Ужгороде. Средняя арендная плата там за год подорожала на 50%, а цены уже на 80% превышают киевские. По словам руководителя агентства недвижимости "R.Grand" и главы регионального представительства АФНУ Романа Перегинца, основной скачок спроса произошел в течение последних полутора месяцев.

"Две недели назад в городе полностью разобрали все варианты квартир в аренду, даже те, которые считались неликвидными", – отметил Перегинец.

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По словам риелтора, семьи, переезжающие из Киева, чаще всего ищут дома или таунхаусы и готовы платить за них 2000–4000 долл. в месяц.

Причину арендного коллапса Перегинец видит в небольшом размере рынка Ужгорода на фоне резкого роста населения. По его словам, за годы войны количество жителей города увеличилось почти втрое: со 120 000 до около 300 000.

"Люди, которые приезжают из Киева, Днепра, Запорожья, уже готовы снимать двухкомнатную квартиру за 1500–2000 долларов в месяц. Но квартир нет", – отметил Перегинец.

В Ивано-Франковске ситуация аналогичная. Средняя цена однокомнатной квартиры достигла 22 500 грн в месяц, что на 42% больше, чем в прошлом году. За сентябрь аренда подорожала еще на 20–25%.

"Жилья осталось очень мало. На каждую квартиру приходится по 25–30 желающих", – сообщил директор регионального отделения АФНУ Нестор Слюсаренко.

По его словам, квартиры сейчас могут сдавать буквально за несколько часов. Спросом пользуются все категории жилья, включая квартиры со старым ремонтом.

Во Львове предложение пока сохраняется, однако и здесь спрос со стороны людей, переезжающих с востока и из Киева, заметно вырос. Средняя арендная плата за однокомнатную квартиру составляет около 24 800 грн в месяц.

Быстрее всего исчезают бюджетные варианты. По словам директора риэлторского бюро "Вариант" Андрея Борисова, аренда квартиры стоит не менее 17 000 грн, а жилье с более качественным ремонтом – от 20 000 грн.

В Луцке жилье пока есть, но спрос уже значительно превышает предложение. Однокомнатные квартиры сдают от 12 000 грн в месяц, двухкомнатные с автономным отоплением – от 20 000 грн.

Риэлторы предупреждают, что зимой дефицит может усугубиться, если из-за обстрелов на запад Украины устремится новая волна переселенцев.

"Тогда все произошло мгновенно. Сейчас города заполняются постепенно, но запас свободного жилья уже почти исчерпан", – отметил Слюсаренко.

При этом на фоне усиления российских ударов в Киеве стремительно растет количество жилья для аренды.

По данным приложения Bird, проанализированным УНИАН, общее количество свободных квартир для аренды составляет более 14,6 тысяч. В частности, больше всего объявлений о жилье в Киеве сосредоточено на левом берегу. Лидером по количеству объявлений стали Позняки, где на карте отображено 740 предложений. Рядом с Осокорками – примерно 325 предложений, а в Харьковском массиве – 190.

По данным ЛУН, стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 18 тысяч гривень (+6% по сравнению с прошлым годом), двухкомнатной – 25 тысяч гривень (+4%), а трехкомнатной – 40 тысяч гривень (на 5% дешевле, чем год назад).

Рынок жилья на западе страны – последние новости

15 сентября стало известно, что средняя стоимость частного дома в Черновцах составляет около 140 тысяч долларов, или примерно 870 долларов за квадратный метр.

8 сентября сообщалось, что во Львове за год медианная стоимость однокомнатной квартиры выросла на 15% и сейчас составляет 75 тысяч долларов.

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