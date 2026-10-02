Эксперты назвали 6 процессоров, которые в 2026 году уже пора менять

Процессоры обычно служат дольше видеокарт, поэтому многие пользователи продолжают пользоваться CPU, выпущенными несколько поколений назад. Однако со временем разрыв в производительности становится существеннее, а старые платформы начинают ограничивать возможности компьютера.
Эксперты XDA Developers назвали шесть процессоров, владельцам которых в 2026 году уже пора задуматься об обновлении.
AMD Ryzen 9 3900X
Архитектура Zen 2 стала важным шагом вперед по сравнению с оригинальной Zen, которую AMD представила в 2017 году. Процессоры Ryzen 3000 вышли в 2019-м и быстро завоевали популярность среди геймеров и энтузиастов.
Особенно выделялся Ryzen 9 3900X. На момент выхода он конкурировал с топовым Intel Core i9-9900K и превосходил его во многих задачах, связанных с производительностью. 12-ядерный чип AMD был быстрее 8-ядерного Core i9-9900K, при этом потреблял меньше энергии и стоил дешевле.
Однако в 2026 году, спустя шесть лет после выхода, Ryzen 9 3900X потерял актуальность в проф-сегменте. Пользователям, которые по-прежнему сидят на этом процессоре и нуждаются в максимальной мощности, обозреватели рекомендуют рассмотреть Ryzen 9 9950X или Ryzen 9 7950X на AM5. Еще одним вариантом может стать подержанный Core i9-12900K.
Intel Core i9-10900K
10-ядерный процессор Comet Lake вышел в 2020 году и уже тогда уступал AMD Ryzen 9 3900X в большинстве задач, при этом процессор AMD стоил дешевле и потреблял меньше энергии.
Пять лет могут показаться слишком коротким сроком для замены процессора уровня Core i9-10900K, но для рабочих станций приоритеты несколько иные. Если ваш текущий чипсет уже не соответствует современным требованиям к производительности, особенно при профессиональном использовании, стоит задуматься об обновлении.
Другим пользователям можно отложить апгрейд, но ненадолго. Даже более старый Core i9-12900K на вторичном рынке можно найти примерно за $200, и он обеспечивает огромный прирост производительности по сравнению с Core i9-10900K. Профессиональным пользователям стоит обратить внимание на более современные процессоры Intel или AMD.
Intel Core i9-11900K
Core i9-11900K может показаться неожиданным участником списка, поскольку он новее Core i9-10900K. Однако именно количество ядер стало одной из его проблем: Rocket Lake получил 8 ядер против 10 у своего предшественника.
В результате в рабочих задачах Core i9-11900K оказался медленнее Core i9-10900K, несмотря на более новое поколение. Кроме того, CPU был горячим, дорогим и не мог конкурировать с сопоставимыми решениями AMD.
Intel Core i5-9600K
С игровыми процессорами ситуация несколько иная. В большинстве игр производительность сильнее зависит от видеокарты, поэтому геймерам не обязательно использовать самый современный CPU. Именно поэтому некоторые пользователи сохраняют процессоры на протяжении десяти лет и даже дольше.
Core i5-9600K, выпущенный в 2018 году, до сих пор можно встретить в игровых сборках. Он остается достаточно производительным и в 2026 году, однако в некоторых современных играх уже не способен обеспечить комфортную производительность.
Переход на Ryzen 5 7600 или даже Ryzen 7 5800X3D может практически вдвое увеличить производительность. Особенно заметной разница будет с видеокартами уровня RTX 3080 или RX 6800 – как по среднему FPS, так и по показателю 1% low FPS.
Intel Core i5-10400F
Еще одним популярным шестиядерным процессором пять лет назад был Core i5-10400F. Он получил шесть ядер и 12 потоков, стоил дешевле Core i5-9600K и обеспечивал близкую к нему игровую производительность.
Процессор также успешно конкурировал с популярным Ryzen 5 3600 и долгое время попадал в списки лучших игровых CPU "за свои деньги". Однако в 2026 году владельцам Core i5-10400F стоит задуматься об обновлении, особенно если компьютер получил более современную видеокарту
Переход на Ryzen 5 7600 может почти вдвое увеличить FPS в играх. Правда, для этого придется заменить материнскую плату и, вероятно, оперативку.
AMD Ryzen 5 3600
Более новые модели вроде Ryzen 5 5600X, Ryzen 7 5700X и Ryzen 7 5800X3D все еще остаются актуальными, однако популярный 6-ядерный Ryzen 5 3600 на архитектуре Zen 2 уже близок к пределу своих возможностей.
Как и в случае с Core i5-10400F, переход на Ryzen 5 7600 или Ryzen 5 7600X способен почти вдвое увеличить FPS, однако придется потратиться на новую платформу. Для тех, кто хочет комфортно играть в современные игры, такой апгрейд неизбежен.
Ryzen 5 3600 необязательно менять прямо сейчас всем пользователям. Если компьютер используется преимущественно для нетребовательных игр и вы не запускаете современные AAA-проекты, процессор вполне можно продолжать использовать еще несколько лет.
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