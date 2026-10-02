Эксперты назвали 6 процессоров, которые в 2026 году уже пора менять

Процессоры обычно служат дольше видеокарт, поэтому многие пользователи продолжают пользоваться CPU, выпущенными несколько поколений назад.

Процессоры обычно служат дольше видеокарт, поэтому многие пользователи продолжают пользоваться CPU, выпущенными несколько поколений назад. Однако со временем разрыв в производительности становится существеннее, а старые платформы начинают ограничивать возможности компьютера.

Эксперты XDA Developers назвали шесть процессоров, владельцам которых в 2026 году уже пора задуматься об обновлении.

AMD Ryzen 9 3900X

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Архитектура Zen 2 стала важным шагом вперед по сравнению с оригинальной Zen, которую AMD представила в 2017 году. Процессоры Ryzen 3000 вышли в 2019-м и быстро завоевали популярность среди геймеров и энтузиастов.

Особенно выделялся Ryzen 9 3900X. На момент выхода он конкурировал с топовым Intel Core i9-9900K и превосходил его во многих задачах, связанных с производительностью. 12-ядерный чип AMD был быстрее 8-ядерного Core i9-9900K, при этом потреблял меньше энергии и стоил дешевле.

Однако в 2026 году, спустя шесть лет после выхода, Ryzen 9 3900X потерял актуальность в проф-сегменте. Пользователям, которые по-прежнему сидят на этом процессоре и нуждаются в максимальной мощности, обозреватели рекомендуют рассмотреть Ryzen 9 9950X или Ryzen 9 7950X на AM5. Еще одним вариантом может стать подержанный Core i9-12900K.

Intel Core i9-10900K

10-ядерный процессор Comet Lake вышел в 2020 году и уже тогда уступал AMD Ryzen 9 3900X в большинстве задач, при этом процессор AMD стоил дешевле и потреблял меньше энергии.

Пять лет могут показаться слишком коротким сроком для замены процессора уровня Core i9-10900K, но для рабочих станций приоритеты несколько иные. Если ваш текущий чипсет уже не соответствует современным требованиям к производительности, особенно при профессиональном использовании, стоит задуматься об обновлении.

Другим пользователям можно отложить апгрейд, но ненадолго. Даже более старый Core i9-12900K на вторичном рынке можно найти примерно за $200, и он обеспечивает огромный прирост производительности по сравнению с Core i9-10900K. Профессиональным пользователям стоит обратить внимание на более современные процессоры Intel или AMD.

Intel Core i9-11900K

Core i9-11900K может показаться неожиданным участником списка, поскольку он новее Core i9-10900K. Однако именно количество ядер стало одной из его проблем: Rocket Lake получил 8 ядер против 10 у своего предшественника.

В результате в рабочих задачах Core i9-11900K оказался медленнее Core i9-10900K, несмотря на более новое поколение. Кроме того, CPU был горячим, дорогим и не мог конкурировать с сопоставимыми решениями AMD.

Intel Core i5-9600K

С игровыми процессорами ситуация несколько иная. В большинстве игр производительность сильнее зависит от видеокарты, поэтому геймерам не обязательно использовать самый современный CPU. Именно поэтому некоторые пользователи сохраняют процессоры на протяжении десяти лет и даже дольше.

Core i5-9600K, выпущенный в 2018 году, до сих пор можно встретить в игровых сборках. Он остается достаточно производительным и в 2026 году, однако в некоторых современных играх уже не способен обеспечить комфортную производительность.

Переход на Ryzen 5 7600 или даже Ryzen 7 5800X3D может практически вдвое увеличить производительность. Особенно заметной разница будет с видеокартами уровня RTX 3080 или RX 6800 – как по среднему FPS, так и по показателю 1% low FPS.

Intel Core i5-10400F

Еще одним популярным шестиядерным процессором пять лет назад был Core i5-10400F. Он получил шесть ядер и 12 потоков, стоил дешевле Core i5-9600K и обеспечивал близкую к нему игровую производительность.

Процессор также успешно конкурировал с популярным Ryzen 5 3600 и долгое время попадал в списки лучших игровых CPU "за свои деньги". Однако в 2026 году владельцам Core i5-10400F стоит задуматься об обновлении, особенно если компьютер получил более современную видеокарту

Переход на Ryzen 5 7600 может почти вдвое увеличить FPS в играх. Правда, для этого придется заменить материнскую плату и, вероятно, оперативку.

AMD Ryzen 5 3600

Более новые модели вроде Ryzen 5 5600X, Ryzen 7 5700X и Ryzen 7 5800X3D все еще остаются актуальными, однако популярный 6-ядерный Ryzen 5 3600 на архитектуре Zen 2 уже близок к пределу своих возможностей.

Как и в случае с Core i5-10400F, переход на Ryzen 5 7600 или Ryzen 5 7600X способен почти вдвое увеличить FPS, однако придется потратиться на новую платформу. Для тех, кто хочет комфортно играть в современные игры, такой апгрейд неизбежен.

Ryzen 5 3600 необязательно менять прямо сейчас всем пользователям. Если компьютер используется преимущественно для нетребовательных игр и вы не запускаете современные AAA-проекты, процессор вполне можно продолжать использовать еще несколько лет.

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