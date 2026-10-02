В МИД ничего не слышали о переезде иностранных посольств из Киева

Ранее эту информацию распространили зарубежные СМИ.

Иностранные дипломатические миссии, базирующиеся в Киеве, не направляли никаких сообщений о желании перенести посольства из Киева в другие города. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий сообщил журналистам.

"Я не знаю, откуда некоторые иностранные издания взяли эту информацию. На данный момент мы в МИД никаких подобных запросов или сообщений от иностранных дипломатических миссий о планах куда-либо переезжать не получали", - подчеркнул он.

Как отметил пресс-секретарь, если какие-либо дипмиссии собираются куда-либо перемещаться, то они об этом информируют МИД Украины, поскольку это предусмотрено установленными процедурами. Тихий подчеркнул:

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"Повторю ещё раз - по состоянию на вечер пятницы никаких подобных обращений или сообщений от иностранного дипкорпуса не поступало".

Что этому предшествовало

Ранее британское издание The Guardian сообщило, что, по словам одного западного дипломата, "Россия планирует заморозить Киев, отбросить его в каменный век".

В иностранных посольствах пока принято решение оставаться в Киеве. Однако альтернативные планы, предусматривающие перенос иностранных представительств во Львов или восточную Польшу, все же разрабатываются. Но реализовать их планируется только в том случае, если Россия начнет прямые атаки на посольства.

В настоящее время Россия перешла к массовому применению реактивных дронов, стремясь уничтожить критически важную инфраструктуру и пытаясь усилить давление на украинское население. Некоторые СМИ уже пишут, что российский диктатор и инициатор войны Владимир Путин планирует сделать Киев непригодным для жизни.

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