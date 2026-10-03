Заявления Путина об успехах россиян на фронте напоминают галлюцинации, - ISW

Аналитики признали, что не могут определить, понимает ли Путин, что эти успехи - выдумка, или же принимает из как истину.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что в сентябре его войска захватили более 1000 ка км украинской территории, но реальная ситуация говорит об обратном.

Об этом говорится в новом отчете Института по изучения войны (ISW). Аналитики отметили, что Путин утверждал будто в сентябре россияне захватили 1301 кв. км украинской земли. И это, по его словам, в 2,5 раза больше, чем территориальные завоевания в предыдущие месяцы.

Но, на самом деле все эти данные не отвечают действительности, отметили аналитики. "Заявления Путина о продвижении российских войск на линии фронта в сентябре 2026 года настолько оторваны от реальности, что граничат с галлюцинациями", - смело отметили аналитики.

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В ISW отметили, что чистые потери территории со стороны России в сентябре составили 175,18 кв км.

"Абсурдные заявления Путина продолжают формировать вымышленную картину боевых действий... и создают ложное впечатление о стремительном продвижении российских войск по всему театру военных действий", - констатировали эксперты.

Аналитики признали, чо не могут определить, осознает ли Путин ложность приводимых им цифр или же принимает за истину вымышленные военным командованием данные о ситуации на фронте.

В ISW считают, что все это является частью когнитивной войны Кремля, направленной на то, чтобы представить российское наступление значительно масштабнее, чем оно есть.

Потери России в Украине

Как сообщал УНИАН, 7 сентября начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Олег Иващенко отмечал, что хотя Россия ослабла экономически, но ресурсов для ведения войны против Украины у нее еще достаточно на 2027–2028 годы.

Он отметил, что основные проблемы российской экономики заключаются в нехватке трудовых ресурсов, росте дефицита федерального бюджета и ухудшении ситуации в банковской системе.

Кроме того, издание Forbes написало, что Россия понесла около 1,4 млн потерь на поле боя с начала полномасштабного вторжения в Украину, а в 2026 году российские потери составляют в среднем около 30 тыс. военных в месяц.

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