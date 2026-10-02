Ученые среди около 100 предметов из греческих памятников нашли кольца из внеземного металла

Около трех тысяч лет назад представители греческой элиты носили кольца, сделанные из металла, упавшего с небес.

Треть железных украшений, найденных в гробницах Греции и Крита, где одно из крупнейших озёр почти исчезло, была изготовлена ​​из металла, упавшего из космоса. Вероятно, это железо имело неместное происхождение, что лишь усиливает его символическую значимость. Об этом пишет The Daily Galaxy.

Исследователи проанализировали более девяноста предметов, найденных на тридцати трех археологических памятниках Греции, однако именно масштаб проделанной работы поразил команду в первую очередь.

Около трех тысяч лет назад представители греческой элиты носили кольца, сделанные из металла, упавшего с небес.

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Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Archaeological Science. Они свидетельствуют о том, что кольца и печати, помещенные в захоронения, были изготовлены из метеоритного железа - чрезвычайно редкого материала, присутствие которого в этих могилах порождает столько же вопросов, сколько и дает ответов.

Химический "отпечаток", раскрывающий тайну

Исследователи Матье Гунель и Элени Мандзурани изучили железные украшения из различных музейных коллекций: все они происходили из гробниц, предназначенных для представителей греческой и критской элиты.

Интересно, что в качестве инструмента использовался портативный рентгенофлуоресцентный анализатор - прибор, позволяющий проводить исследования без разрушения образца. Объект подвергается облучению, и содержащиеся в нем элементы испускают вторичное рентгеновское излучение с характерными энергетическими показателями. Этого достаточно для определения химического состава без необходимости отбора проб.

Согласно данным исследования, железо метеоритного происхождения содержит высокую концентрацию никеля - значительно превышающую ту, что характерна для железа, полученного путем плавки земной руды. Примерно треть изученных предметов имела этот химический "отпечаток". Мандзурани сказала:

"Это свидетельствует о том, что метеоритное железо считалось очень ценным металлом, который использовали для изготовления предметов особой значимости, предназначенных для людей высокого социального статуса".

Предметы одних и тех же типов

Важно, что при ознакомлении с результатами исследования отчетливо прослеживается одна закономерность. Каждый артефакт, в котором было обнаружено метеоритное железо, относится к одной из двух категорий: печати или перстни-печатки. Во всех случаях железо сочеталось с золотом, серебром или бронзой.

Кольца были одними из самых желанных украшений в Средиземноморье эпохи бронзы. Их находили в захоронениях рядом с другими ценными предметами; они служили не столько повседневными украшениями, сколько символами социального статуса, власти или высокого положения.

Это явление не ограничивается одной лишь Грецией: находки, сделанные в Польше, указывают на то, что тамошние мастера эпохи бронзы также имели доступ к подобному ресурсу, изготавливая из него браслеты, ожерелья и ножи. Да и древнейшее железное изделие, найденное в Египте - трубчатые бусины, изготовленные более 5000 лет назад, - также оказалось метеоритного происхождения.

Откуда взялся этот металл

Отмечается, что именно здесь кроется самая интригующая часть исследования. Метеоритный материал - редкость для Греции, поэтому ученые полагают, что его завозили извне. Наиболее вероятным источником они считают Египет: обширные пустынные территории этой страны способствуют как сохранению, так и обнаружению фрагментов метеоритов.

В пользу этой версии говорит убедительный исторический прецедент. В Египте уже находили изделия из метеоритного железа - в частности, кинжал из гробницы Тутанхамона, внеземное происхождение которого было подтверждено анализом. Если эта гипотеза верна, то ценность данных украшений определялась их двойной уникальностью: это был металл, упавший с небес, и материал, доставленный из далеких краев. В статье сказано:

"И наконец, еще один важный момент помогает определить временные рамки появления этих изделий. В эпоху бронзы в Средиземноморье еще не умели выплавлять железо из руды. Единственным доступным источником металлического железа были метеориты, в которых оно встречается в самородном виде и поддается обработке методом ковки. Эта технологическая особенность отчасти объясняет высокий статус подобных изделий: они были изготовлены из материала, который мастера той эпохи просто не умели получать самостоятельно".

Новости археологии

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