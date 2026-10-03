Россияне ударили по Северному мосту в Киеве: движение перекрыто (видео)

Дрон попал в конструкцию моста. Движение мостом с левого на правый берег перекрыли.

Российские оккупанты на рассвете нанесли удар реактивным дроном по Северному мосту в Киеве.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Пока что он не раскрыл никаких подробностей и последствий этой атаки.

Незадолго до попадания в мост в Киеве была объявлена воздушная тревога желтого уровня.

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Движение по мосту перекрыто

Как сообщила Киевская городская военная администрация, движение транспорта через мост перекрыто. "Задерживается движение автобусов №№ 21, 73, 101, 114 и троллейбусов №№ 29, 30, 31, 47 из-за перекрытия движения по Северному мосту", - говорится в сообщении.

Автобусы №№ 21, 73, 101 курсируют по маршруту:

Подольский мостовой переход – ст. м. "Почтовая площадь" – Европейская площадь.

По данным Кличко, на Северном мосту повреждено дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть.

"Движение мостом с левого на правый берег перекрыли", - детализировал он.

Позже в КГГА добавили, что Движение троллейбусов организовано:

на левом берегу, №№ 29, 30, 31, 47 – от ул. Милославской до Дарницкой площади;

на правом берегу, № 29, 30, 31, 47 - от железнодорожной платформы "Куренивка", ст.м. "Лукьяновская", ул. Кадетская роща и ст. м "Минская" до ст. м "Почайна".

В то же время сообщается, что большую пробку зафиксировали с Троещины в сторону правого берега. Также значительные усложнения движения есть и в направлении левого берега.

Удар по Южному мосту 1 октября

1 октября 2026 года российские беспилотники как минимум дважды атаковали Южный мост вКиеве. По словам мэра Виталия Кличко, был зафиксирован удар вблизи опорной части сооружения. Во время одной из атак по мосту проезжал поезд метро. Пассажиры и машинист не пострадали.

После ударов движение метро и наземного общественного транспорта по мосту временно приостановили для обследования конструкций.

Вечером 1 октября россияне вновь атаковали мост. По предварительной информации, в результате попадания беспилотника были повреждены опора, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное заграждение метрополитена. Движение метро и наземного общественного транспорта через мост было приостановлено.

2 октября мэр Киева сообщил о новом попадании в Южный мост. Посленескольких атак сооружение закрыли для движения транспорта и метро.

Из-за этого в столице возник транспортный коллапс.

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