Более 200 лет без ответа: ИИ расшифровал секретный приказ Наполеона

Загадочное военное письмо 1809 года содержало стратегические приказы французскому генералу и более двух веков оставалось нерасшифрованным.

Искусственный интеллект помог расшифровать секретное военное письмо времен наполеоновских войн, которое более двух веков оставалось непонятным для историков и криптографов. Сложный шифр удалось взломать всего за шесть часов, пишет RMF24.

В 1809 году Франция под руководством Наполеона готовилась к конфликту с Австрией. Для защиты военных коммуникаций французские военные использовали сложные шифры.

Один из таких документов оставался нерасшифрованным более 200 лет. Письмо поступило из штаб-квартиры Эжена де Богарне, вице-короля Италии. Оно содержало зашифрованные военные инструкции для генерала Огюста де Мармона.

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Документ не был написан непосредственно Наполеоном. Сообщение имело важное стратегическое значение, поэтому его приказали передать только доверенному офицеру.

Шесть часов против двух веков

На протяжении десятилетий исследователи пытались расшифровать документ, однако полная расшифровка так и не была опубликована.

Прорыв произошел, когда Картер Черч, инженер компании SentinelOne, использовал передовую модель искусственного интеллекта GPT-6 Astra от OpenAI.

По словам Черча, искусственный интеллект автоматически транскрибировал изображение документа, проанализировал сложный гомофонный шифр подстановки, написал необходимый код и сопоставил полученные результаты с историческими данными.

"Астра разделила массив размером 1202 на 1836 строк на отдельные строки, сочла символы, определила, какие из 175 нарисованных от руки символов были одним и тем же, написанным дважды, и только потом приступила к расшифровке", – рассказал Черч.

Весь процесс расшифровки занял около шести часов.

Что было в зашифрованном письме

Расшифрованный документ оказался частью французской военной стратегии весной 1809 года.

В письме содержалась информация о позициях баварских, польских и французских войск, а также многочисленные инструкции для генерала Мармона, командовавшего французскими силами в Далмации.

В тот момент французское командование готовилось к предстоящему австрийскому наступлению. Мармон мог оказаться отрезанным от остальных своих сил, поэтому получение соответствующих приказов и информации имело важное значение.

Анализ данных о численности войск, расположении подразделений и званиях офицеров также позволил Картеру Черчу датировать документ концом марта 1809 года – примерно за две недели до начала австрийского наступления.

Новые возможности для расшифровки старых документов

Расшифровка письма с помощью искусственного интеллекта открывает новые возможности для исследования исторических документов и древних шифров.

Способность ИИ быстро анализировать большие объемы информации, распознавать символы, писать код и сопоставлять результаты с историческими данными может использоваться в таких областях, как история, криптография и другие вспомогательные исторические науки.

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