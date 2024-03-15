На данный момент Киев ведет переговоры примерно с 10 странами о соответсвующем производстве.

Украина призвала западных союзников финансировать ее внутреннее производство оружия. Как пишет Financial Times, недавно наращенные производственные мощности в Украине теперь значительно превышают объемы доступных для заказов средств.

"Самый быстрый способ начать производство - сделать это в Украине. Мы очень способны. Мы конкурентоспособны по ценам и находимся близко к линии фронта"", - сказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

Как он добавил, Украина уже может производить современное вооружение некоторых категорий с меньшими затратами. При этом министр привел в пример канадские дроны со средней стоимостью в 87 000 долларов за единицу. По его словам, украинские компании могут предложить четыре разные модели БПЛА с аналогичными или превосходящими возможностями по цене от 10 000 до 25 000 долларов за штуку.

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Камышин сообщил, что на данный момент Киев ведет переговоры примерно с 10 странами о производстве оружия в Украине.

Отмечается, что до сих пор военная помощь не использовалась для финансирования оборонной промышленности Украины.

Европейская комиссия предложила, чтобы украинские компании могли использовать средства Евросоюза для совместной разработки и закупок систем вооружений.

Министр Камышин отверг упреки в том, что украинские оборонные предприятия могут стать конкурентной угрозой для поставщиков в других странах Европы. По его словам, Украина наоборот поможет нарастить необходимый потенциал своих европейских союзников: "Мы не хотим продолжать просить помощи. Мы - надежный партнер, который вам пригодится в трудные времена".

Производство оружия в Украине - актуальное

Ранее сообщалось, что Франция планирует привлечь некоторые свои оборонные компании к производству крайне необходимого военного снаряжения непосредственно на территории Украины.

"Три французские компании будут налаживать партнерские отношения с украинскими компаниями, в частности, в секторах беспилотников и наземного оборудования, чтобы производить запчасти на украинской земле, а в будущем, возможно, и боеприпасы", – сказал министр обороны Себастьен Лекорню.

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