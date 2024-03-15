Киев получает постоянные заверения со стороны правительства США, что средства поступят.

Украина нарабатывает варианты на случай недополучения ожидаемой финансовой помощи от Соединенных Штатов Америки, вокруг которой идут переговоры в Палате представителей Конгресса США. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире телемарафона.

"Мы всегда надеемся на лучшее решение вопроса с точки зрения наших интересов, и мы надеемся, что в нижней палате решение будет найдено. И сейчас для этого есть все основания. Мы надеемся, что прямая бюджетная поддержка сохранится, потому что это важно для продолжения сотрудничества с МВФ, для формирования пула партнеров доверия к решениям, которые принимаются в рамках G7", – сказал глава Минфина.

Марченко отметил, что Украина получает постоянные заверения со стороны правительства США, что средства поступят, поэтому этот вариант является основным.

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"Мы, конечно, должны нарабатывать варианты на случай, если... Но хотелось бы, чтобы мы эти варианты не применяли, поэтому мы их не обсуждаем", – сказал он.

Министр рассказал, что "план Б" в случае недостаточной поддержки со стороны США предусматривает обращение ко всем странам G7, чтобы они увеличили размеры своих вкладов, чтобы заместить США.

"Это могут быть не только страны "Большой семерки", но и другие, например, Северной Европы, которые также поддерживают Украину и готовы подставить плечо. Варианты разные есть, но сейчас я считаю, что есть достаточно оснований ожидать положительных решений в Конгрессе", – подчеркнул министр.

Также Марченко рассказал о прогрессе в вопросе использования замороженных российских активов в пользу Украины. Он отметил, что решение лежит не только в политической, но и в юридической плоскости, и есть надежда, что в ближайшее время оно будет найдено.

"Те шаги, которые делают наши партнеры совместно с нашими чиновниками, позволяют надеяться, что вопрос использования замороженных российских активов в пользу Украины в ближайшее время найдет новое подтверждение, и эти средства мы сможем использовать на восстановление Украины", – сказал глава Минфина.

Что касается помощи от ЕС, Марченко отметил, что первый транш в размере 4,5 млрд евро поступит в марте, в апреле ожидается следующий транш на 1,5 млрд евро. По словам министра, эти средства будут направлены на финансирование дефицита бюджета - в первую очередь, на выполнение обязательств правительства перед пенсионерами, врачами, учителями.

Также в ближайшее время ожидается третий пересмотр программы с Советом МВФ. Марченко добавил, что Украина свои обязательства выполнила, успешно прошла третий пересмотр, выполнив все структурные маяки, поэтому Киев надеется на получение помощи со стороны МВФ в размере 900 млн долларов, и эти средства поступят немедленно после успешного обсуждения Советом.

Международная помощь Украине

В Конгрессе США пока не могут прийти к согласию относительно согласования пакета помощи Украине на 2024 год в размере 60 млрд долларов. В частности, спикер Палаты представителей Майк Джонсон не выносит на голосование законопроект, уже утвержденный Сенатом. В Конгрессе из-за этого рассматривается вопрос сбора подписей за то, чтобы поставить законопроект на голосование в обход Джонсона.

Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона, что "судьба миллионов людей и тысячи жизней" зависят от того, позволит ли республиканец проголосовать за 60 миллиардов долларов военной помощи Украине.

Недавно Эстония, которая выступает за арест замороженных активов РФ, предложила план финансирования для Украины на более чем 100 миллиардов евро. Лучшим способом для достижения этой цели в стране считают заимствования на финансовых рынках или выделение средств из национальных бюджетов.

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