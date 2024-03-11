Некоторые западные аналитики говорят, что цифры производства вооружений Москвой скрывают различные проблемы, в частности, нехватку рабочей силы и падение качества.

Способность России производить танки, ракеты и снаряды удивила Запад и усилила давление на Украину, но возникает вопрос в том, как долго она сможет удерживать производство оружия на том же уровне.

В то же время, как пишет The Wall Street Journal, по мнению некоторых западных чиновников и аналитиков, цифры российского военного производства вводят в заблуждение и скрывают проблемы, в частности, нехватку рабочей силы и падение качества. Они добавляют, что наращивание производства может быть неустойчивым, поскольку оно высасывает ресурсы из экономики в целом, а любое падение производства может сделать Россию еще более зависимой от помощи союзников, таких как Китай, Иран и Северная Корея.

"По словам одного из чиновников НАТО, Россия, вероятно, может поддерживать свои военные усилия в нынешних масштабах еще от двух до пяти лет. По меньшей мере две европейские военные разведки также считают, что Россия может производить достаточное количество вооружений, чтобы продержаться еще несколько лет", - пишет издание.

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Согласно анализу российской статистики, проведенному центральным банком Финляндии, объемы производства в нескольких отраслях, связанных с военной промышленностью, в том числе оптической продукции и металлоконструкций, с начала войны выросли почти вдвое.

Но рост производства - и общий уровень военных расходов - может быть неустойчивым ввиду оттока инвестиций, рабочей силы и материалов из других секторов российской экономики, пришел к выводу Банк Финляндии. Анализ центрального банка также показывает, что большая часть роста производства, связанного с обороной, приходится на низкотехнологичную продукцию, такую как сталь, а не на более сложные товары, такие как полупроводники, в вопросе которых Россия зависит от иностранных поставщиков.

Хотя Москва смогла обойти санкции в отношении некоторых товаров, другие более специализированные компоненты, которые Россия покупала на Западе - такие как танковая оптика, - гораздо труднее покупать через третьих лиц.

Кроме того, некоторые аналитики ставят под сомнение производственные хвастовства Москвы. Например, российские показатели производства не делают разницы между вновь созданными бронемашинами и старыми моделями, извлеченными из хранилищ и отремонтированными.

Аналитики также утверждают, что внутреннее производство боеприпасов в России недостаточно для удовлетворения потребностей войны в Украине, а это означает, что Москва будет все больше зависеть от иностранных союзников.

Кроме того, российские производители вооружений сталкиваются с трудовыми проблемами. Так, в начале прошлого года на "Уралвагонзаводе" была настолько острая нехватка рабочей силы, что компания приняла на работу 250 заключенных из соседней тюрьмы.

На сколько у России хватит ресурсов для войны

Ранее военный эксперт Александр Коваленко отмечал, что у России хватит человеческого ресурса и дронов еще на два года войны, но есть серьезные проблемы с техникой - танками и БМП.

При он этом отметил, что Северная Корея может помочь России техникой, но то количество техники, которую Силы обороны уничтожают каждый месяц, невозможно будет постоянно перекрывать.

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