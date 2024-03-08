Первые производственные мощности планируют запустить уже летом 2024 года.

Франция планирует привлечь некоторые свои оборонные компании к производству крайне необходимого военного снаряжения непосредственно на территории Украины, чтобы помочь в войне против России. Об этом заявил министр обороны Себастьен Лекорню, пишет Reuters.

"Три французские компании будут налаживать партнерские отношения с украинскими компаниями, в частности, в секторах беспилотников и наземного оборудования, чтобы производить запчасти на украинской земле, а в будущем, возможно, и боеприпасы", – сказал французский министр.

По его словам, идея заключается в том, чтобы запустить первые производственные единицы этим летом.

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Он намекнул, что среди привлеченных компаний будет производитель танков KNDS, холдинговая структура, сформированная французской Nexter и немецкой Krauss-Maffei-Wegmann.

Украинско-французское сотрудничество

С началом 2024 года политическое руководство Франции делает все больше заявлений и шагов для поддержки Украины. Так, Франция за два года войны подготовила 10 тысяч украинских солдат, в этом году программа обучения воинов ВСУ будет расширена.

Также широкую дискуссию в мире вызвало заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности отправить в Украину военных западных стран. На встрече с парламентскими партиями Макрон заявил, что отправка войск в Украину возможна, если российские оккупанты прорвутся на Киев или Одессу.

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