Глава государства "поставил задачу – ни в коем случае не допустить повышения тарифов для уязвимых слоев населения".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, какое поручение президент Владимир Зеленский дал ему относительно тарифов для населения.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО, ссылаясь на заявление Данилова по результатам выездного заседания под председательством президента, которое состоялось в городе Краматорск.

Он подчеркнул, что глава государства "поставил задачу – ни в коем случае не допустить повышения тарифов для уязвимых слоев населения".

"Ни в коем случае не должна повышаться стоимость для населения", - цитирует пресс-служба Данилова.

Секретарь СНБО Украины заявил, что Совет нацбезопасности рассматривает возможность введения временных администраций на предприятиях энергетической сферы в случае возникновения угроз национальной безопасности.

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28 июля президент Владимир Зеленский опроверг информацию о повышении с 1 августа тарифов на электроэнергию для населения.

Также Зеленский добавил, что СНБО на ближайшем заседании будет рассматривать возможность уменьшения тарифа на электроэнергию для малообеспеченных слоев населения.

29 июня Кабмин в очередной раз продлил действие фиксированной цены на электричество для населения и ряда других потребителей в размере 1,68 грн за кВт-ч до 1 августа.

В Минэнерго сообщали, что совместно с Нацкомиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), и участниками рынка прорабатывают варианты изменения тарифов на электроэнергию.

До этого министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что новая модель ПСО предусматривает снижение тарифов для уязвимых слоев населения, потребляющих до 100 кВт-ч электроэнергии в месяц (сейчас это около 41% потребителей с 16,9 млн домохозяйств), и повышение тарифа для тех, кто потребляет сверх этой нормы, то есть для большинства.

Окончательные новые расценки Минэнерго должно было озвучить до конца июля.

Автор: Анна Бредихина