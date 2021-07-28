Анна Бредихина

Кабинет министров Украины на заседании в среду принял решение оставить еще на месяц без изменений действующий тариф на электричество для населения в размере 1,68 гривни за киловатт-час.

До конца лета граждане могут немного выдохнуть - резкого роста стоимости электроснабжения в ближайшие недели не будет.

Но осенью вопрос о новых расценках на электричество в нашей стране встанет снова.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил граждан, что тарифы на электричество с 1 августа не только не повысятся, а для некоторых слоев населения наоборот будут снижены.

Глава государства пообещал, что вопрос цен на электроэнергию на ближайшем заседании рассмотрит Совет национальной безопасности и обороны.

В этой связи многие украинцы задают вопрос: что будет с тарифами осенью и зимой, ведь цены на мировом и европейском рынках на энергоносители продолжают рост.

В летний период, когда тарифная нагрузка на домохозяйство ощущается не так сильно, как зимой, стабильную стоимость энергоресурсов политикам и чиновникам гарантировать проще.

А осенью, когда на горизонте замаячит "увесистая" платежка за отопление, которое из-за скачка стоимости газа по всей стране может подорожать от трети до половины нынешней стоимости, кто-то сможет гарантировать, что тарифы на электроэнергию также не поднимутся?

Если бы правительство и регулятор нашли какой-то уникальный стабильный механизм, позволяющий сделать стоимость электричества для граждан минимальной, то решение было бы долгосрочным. А сегодняшнее продление действующего положения об электротарифах является третьим по счету, и каждое из них гарантировало цену только на месяц вперед.

Подобные заявления и решения больше похожи на пиар-акцию на проверенной годами теме тарифов, нежели на грамотное государственное управление

Подобные заявления и решения больше похожи на пиар-акцию на проверенной годами теме тарифов, нежели на грамотное государственное управление национальным энергетическим рынком.

В Офисе президента делают ставку на то, что заявление Зеленского о снижении стоимости электроэнергии будет елеем на душу опечаленного экономическим положением беднеющего из-за коронакризиса народа, и позволит похвастаться выполнением президентского обещания о низких тарифах.

Реальное же положение дел со счетами за коммуналку граждане нашей страны ощущают на своих семейных бюджетах, особенно с приходом холодов.

Интересно также, кто из украинцев в итоге получит долгожданное снижение тарифов на свет?

По словам президента, есть граждане, которые не могут платить даже действующую цену 1,68 гривень за киловатт-час, то есть социально-уязвимая прослойка. Вот для них цена будет снижена.

Но кто и как будет определять уровень "уязвимости" потребителей?

Есть предположение, что речь идет о домохозяйствах с потреблением ниже ста киловатт-часов в месяц.

Именно этот вариант министр энергетики Герман Галущенко озвучивал несколько недель назад, предлагая снизить тариф еще с 1 июля. По подсчетам профильного министерства, потребителей "до 100 кВт-час" у нас в стране около 40 процентов из почти 17 миллионов домохозяйств.

То есть, большинству граждан подарка в виде сниженных цен на электроэнергию ждать не стоит.

Очевидно, что президент и правительство не смогут годами игнорировать универсальные законы экономики и бесконечно откладывать болезненное решение о ценах на электроэнергию, ведь обоснованного механизма для их сдерживания нет.

Конечная цена на электрическую энергию для потребителей состоит из непосредственно стоимости электроэнергии на рынке, тарифа на ее передачу высоковольтными сетями НЭК "Укрэнерго", тарифа на распределение сетями операторов систем распределения (облэнерго), стоимости поставки и налогов.

Реалии работы рынка энергетики говорят о том, что экономически обоснованный тариф для населения должен быть в два раза выше ныне действующего

Средняя стоимость электрической энергии для бытовых потребителей по стране сейчас составляет около 1,60 гривень за киловатт-час (с учетом многозонных счетчиков), из которых только транспортная составляющая – это в среднем 1,51 гривень. Таким образом, на непосредственно электрическую энергию остается только 9 копеек.

Самая низкая себестоимость производства электричества на атомных электростанциях составляет 56 копеек за киловатт-час, на тепловых станциях – в три раза больше.

Реалии работы рынка энергетики говорят о том, что экономически обоснованный тариф для населения должен быть в два раза выше ныне действующего, а некоторых регионах и того больше из-за высокого тарифа областных энергораспределительных компаний, как бы шокирующе это не звучало.

И сейчас за заниженные цены на электроэнергию для населения платят промышленные потребители и энергетики, что приводит к падению конкурентоспособности украинской продукции на мировом рынке и не позволяет эффективно модернизировать энергетическую сферу.

Конечно, отдельной темой на повестке дня властей должен стоять вопрос способности украинцев платить такие высокие тарифы - здесь должна быть расширена система субсидий и адресной помощи.

Административное решение не повышать, а кому-то даже снизить электротарифы на какое-то время порадует украинцев, но осенью проблема неизбежно обостриться вновь. Потребителям "свыше 100 киловатт", которых власть не считает уязвимыми, нужно готовиться к росту тарифов. Что бы там ни говорили наши щедрые на обещания политики.

Анна Бредихина