Ущерб, нанесенный инфраструктуре Турции, может привести к тому, что дефицит бюджета страны в этом году превысит 5,4% ВВП.

По оценках бизнес-групппы, землетрясение в Турции приведет к убыткам для национальной экономики в размере более 84 миллиардов долларов, или около 10% ВВП.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на турецкую конфедерацию предпринимательства и бизнеса, землетрясения силой 7,7 и 7,6 балла, произошедшие 6 февраля, нанесли ущерб жилым домам на сумму около 70,8 млрд долларов и еще 10,4 млрд долларов потери национального дохода.

Группа, широко известная как Turkonfed, заявила, что потери рабочей силы обойдутся экономике Турции в 2,9 миллиарда долларов. Землетрясения серьезно затронули 10 провинций и 13,5 млн человек на юго-востоке страны, а также в соседней Сирии.

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Расчеты Турконфеда были основаны на землетрясениях 1999 года недалеко от Стамбула, в результате которых погибло около 18 000 человек. Потери в результате последнего опустошения намного превысили потери от землетрясения 1999 года, и тысячи людей числятся пропавшими без вести.

Согласно отчету, ущерб, нанесенный инфраструктуре Турции, включая дороги и электросети, а также больницам и школам, может привести к тому, что дефицит бюджета страны в этом году превысит 5,4% ВВП по сравнению с официальным прогнозом в 3,5%.

Первоначальные расчеты Bloomberg Economics показали, что расходы, связанные со стихийным бедствием, включая усилия по восстановлению, могут составить около 5,5% ВВП.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его правительство завершит строительство жилья в течение года, и первоначально на помощь при стихийных бедствиях было выделено около 100 миллиардов лир (5,3 миллиарда долларов).

Землетрясение в Турции

6 февраля 2023 года в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. Затем последовало множество афтершоков и еще несколько землетрясений.

С тех пор не прекращаются спасательные работы, однако их затрудняет холодная погода.

На помощь в Турцию отправили отряд украинских спасателей и необходимую технику. По данным ГСЧС, причиной масштабных разрушений в Турции, которые произошли из-за мощного землетрясения, может быть неправильное планирование застройки.

По состоянию на 10 февраля 2023 года рейтинговое агентство Fitch Raitings заявило о том, что убытки от землетрясения в Турции будут огромными.

По состоянию на 12 февраля 2023 года землетрясение в Турции и Сирии забрало жизни более 24 тысяч человек. Под завалами до сих пор находятся люди. Спасательные операции продолжаются.

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