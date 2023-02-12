Yа данный момент установлен 131 подозреваемый, ответственный за обрушение некоторых зданий в зоне бедствия.

Власти Турции пообещали провести тщательное расследование в отношении всех застройщиков, которых заподозрили в недобросовестном возведении домов и целых жилых комплексов, которые упали во время землетрясений.

Как сообщает Reuters, к настоящему времени уже известно о задержании 113 подозреваемых. Вице-президент Фуат Октай заявил, что на данный момент установлен 131 подозреваемый, ответственный за обрушение некоторых зданий. При этом министр окружающей среды Мурат Курум добавил, что в 10 провинциях 24 921 здание рухнуло или сильно повреждено результате землетрясения. Всего же было обследовано 170 тис. зданий.

"Приказы о задержании выданы в отношении 113 из них", - сказал Октай, добавив, что особое внимание будет уделено застройщикам, дома которых сильно повредились или рухнули, похоронив под своими обломками людей.

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По данным агентство Anadolu, государственная прокуратура Аданы приказала задержать 62 человека в рамках расследования обрушившихся зданий, а в Диярбакыре были задержаны 33 человека. Еще 8 человек были задержаны в Шанлыурфе и четверо в Османие.

Также полиция задержала застройщика одного жилого комплекса, который рухнул в Антакье в аэропорту Стамбула, когда он садился на самолет в Черногорию. Этот элитный 12-этажный жилой комплекс был построен 10 лет назад и насчитывал 249 квартир. Задержанный сказал прокурорам, что не знает, почему комплекс рухнул, и что его желание поехать в Черногорию не связано с этим.

Кроме того, стало известно, что оппозиционные партии обвинили правительство президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана в ненадлежащем контроле за соблюдением подрядчиками строительных норм, введенных после землетрясения в 1999 году, чтобы сделать дома более устойчивыми.

Эрдоган ответил, что оппозиция просто лжет, вместо того, чтобы бороться с коррупцией в муниципалитетах, управляемых оппозиционными политсилами.

Reuters в связи с этим приводит данные о том, что за последние 10 лет Турция опустилась на 47 позиций в Индексе восприятия коррупции Transparency International до 101 места из 174 стран.

Землетрясение в Турции и Сирии

6 февраля на юго-востоке Турции произошли два землетрясения силой свыше 7 баллов. Потом были десятки афтершоков. Также в тот день произошло землетрясение в Сирии.

По состоянию на 7 февраля было известно о 4 украинцах, пострадавших в результате землетрясения в Турции. 9 февраля представитель МИД Олег Николенко сообщил, что под завалами зданий в Турции могут находиться пятеро украинцев.

Вчера турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган посетил провинцию Адыяман, где признал, что реакция власти была не такой быстрой, как могла быть. "Хотя сейчас у нас самая большая поисково-спасательная команда в мире, реальность заключается в том, что поисковые работы идут не так быстро, как нам хотелось бы", - отметил он.

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