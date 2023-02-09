Украинские спасатели уже начали работу по разбору завалов после землетрясения.

Причиной масштабных разрушений в Турции, которые произошли из-за мощного землетрясения, может быть неправильное планирование застройки. Об этом сообщил директор департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук в эфире телемарафона.

"Причиной таких разрушений может быть неправильное планирование и проектирование городской застройки - это одна из главных причин. И, безусловно, это сила землетрясения, что даже объекты, которые могли бы выдержать определенный уровень сотрясения, они не смогли выдержать", - сказал он.

По его словам, 87 украинских спасателей, а также 10 собак отбыли для оказания помощи в поиске и спасении пострадавших граждан. Они находятся в провинции Хатай.

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"В восемь утра спасатели уже приступили к работе", - сообщил представитель ГСЧС.

Он отметил, что работы по спасению осложнены погодой и повторением землетрясений.

"Сейчас сложность в том, что очень много разрушений, минусовый температурный режим в Турции, и это тоже влияет на особенности проведения работ. А также, безусловно, сложность в продолжении опасной ситуации и повторении землетрясений - хоть и небольшой амплитуды, но они продолжаются", - сказал он.

Землетрясение в Турции: что известно

Как сообщал УНИАН, 6 февраля в приграничных районах Турции и Сирии произошло сильное землетрясение магнитудой более 7 баллов. Впоследствии были десятки повторных толчков.

По последним данным, в результате стихии погибли более 15 тыс. человек в обеих странах. В частности, в Турции - более 12,4 тыс. человек, в Сирии - около 2,9 тыс.

7 февраля президент Украины Владимир Зеленский принял решение о оказание гуманитарной помощи Турции. На помощь народу страны отправился отряд украинских спасателей и необходимая техника.

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