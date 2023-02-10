"Турецкий пул страхования на случай катастроф" (TCIP) покрывает только ущерб, нанесенный зданиям в городских районах, но не распространяется на человеческие потери.

Убытки от масштабного землетрясения в Турции будут огромными и превысят $4 млрд, однако цифра может измениться.

Такой прогноз дало рейтинговое агентство Fitch Raitings, отметив при этом, что окончательные убытки сейчас невозможно оценить, так как ситуация постоянно меняется.

"Экономические убытки трудно оценить, поскольку ситуация развивается, но они, скорее всего, превысят 2 миллиарда долларов и могут достичь 4 миллиардов долларов или более", - говорится в сообщении.

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Страховые убытки составят около $1 млрд из-за низкого страхового покрытия пострадавших регионов. По данным агентства, "Турецкий пул страхования на случай катастроф" (TCIP), созданный после землетрясения в Измите в 1999 году, покрывает только ущерб, нанесенный зданиям в городских районах, но не распространяется, в частности, на человеческие потери.

Землетрясение в Турции

Утром 6 февраля в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. Затем последовало множество афтершоков и еще несколько землетрясений.

С тех пор не прекращаются спасательные работы, однако их затрудняет холодная погода.

На помощь в Турцию отправили отряд украинских спасателей и необходимую технику. По данным ГСЧС, причиной масштабных разрушений в Турции, которые произошли из-за мощного землетрясения, может быть неправильное планирование застройки.

По состоянию на 10 февраля 2023 года землетрясение в Турции и Сирии забрало жизни более 21 тысячи человек. Под завалами до сих пор находятся люди. Спасательные операции продолжаются.

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