Зеленский поговорил с Эрдоганом о помощи Украине Турции.

Украина направляет в Турцию группу спасателей и технику для преодоления последствий землетрясения, которое произошло вчера, 6 февраля.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. "Страшное землетрясение в Турции уже унесло жизни тысяч людей. Тысячи раненых, десятки тысяч остались без крова. Украина знает цену потерь и сегодня остро чувствует боль наших соседей. Мы одни из первых предложили свою помощь", - заявил он.

Шмыгаль добавил, что по поручению президента Владимира Зеленского Украина окажет гуманитарную и техническую помощь Турции. "Речь идет о направлении в Турцию группы спасателей, техники, готовых к выполнению сложнейших миссий", - сказал премьер.

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7 февраля Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, во время которого выразил соболезнования в связи со страшной трагедией.

Украинский лидер сообщил турецкому коллеге, что он принял решение об оказании гуманитарной помощи Турции с целью содействия преодолению последствий чрезвычайной ситуации, возникшей в стране в результате землетрясений.

Зеленский сообщил, что на помощь народу Турции отправился отряд украинских спасателей, и отправлена необходимая техника.

"Украинские специалисты имеют соответствующий опыт в преодолении последствий природных катастроф и прибудут в пострадавшие регионы в кратчайшее время. Они будут помогать со всем спектром работ по ликвидации последствий землетрясения", - подчеркнул президент Украины.

Землетрясение в Турции - что сообщалось о помощи от Украины

Как сообщал УНИАН, 6 февраля на юго-востоке Турции и северо-западе Сирии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. Потом последовали десятки афтершоков. В результате землетрясений погибли и пострадали тысячи человек, есть очень много разрушений.

7 февраля Владимир Зеленский издал указ об оказании гуманитарной помощи Турецкой Республике.

В документе отмечается, что Кабинет министров Украины должен обеспечить предоставление гуманитарной помощи Турции.

Также сегодня на брифинге посол Украины в Турции Василий Бондарь сообщил, что до сотни украинских спасателей могут прибыть в страну для помощи в ликвидации последствий землетрясения.

Он также заявил, что из 27 украинцев, с которыми не было связи в Турции, 9 уже нашлись, часть из них потеряли жилье, но они перебрались к родственникам, знакомым, и их жизни и безопасности ничего не грозит.

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