Сегодня в центральной и южной части страны зафиксировали несколько землетрясений.

Турцию, которая пострадала в результате мощного землетрясения 6 февраля, вновь трясет. Об этом свидетельствуют данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Только за последние 6 часов в центральной и южной части Турции зарегистрировали около восьми новых землетрясений. К счастью, сегодняшние землетрясения не такие сильные, как в понедельник. Магнитуда самого сильного из них 4,9.

Разрешительное землетрясение в Турции и Сирии

6 февраля в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8, которое привело к многотысянчным жертвам. На данный момент сообщается, что жертвами в обеих странах стали более 9500 человек.

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Землетрясения и афтершоки продолжаются в пострадавших районах по сей день. В Турции объявили недельный траур.

Ранее также сообщалось о двух погибших украинцах, однако позднее посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что двое украинцев, которых турецкая сторона считала погибшими, живы. Их спасли из-под завалов дома.

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