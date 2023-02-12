Кепюк работал с большим энтузиазмом, несмотря на травмы сразу четырех лап.

В турецкой Малатье во время землетрясения пострадала собака по кличке Кепюк. Несмотря на травмы четырех лап пес спас уже пять человек.

Как сообщает турецкое издание Trthaber, Кепюк был натренирован спасать людей во время стихийных бедствий. Сейчас он работает с турецкой спасательной командой Van Disaster and Emergency Management.

Собаку направили в турецкий город Малатья вместе со своими тренерами Дерсимом Булутом и Ниязи Озбеком. Животное получило ранения четырех лап в результате землетрясения осколками от разбитых окон. Специалисты перевязали лапы собаке, но Кепюк продолжил работать.

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Инструктор Булут рассказал журналистам, что Кепюк помог в спасении 5 человек. Ветеренары полечили лапы собаки, сейчас ее состояние в норме. Как отметил Булут, Кепюк работает с большим энтузиазмом.

Землетрясение в Турции и Сирии

6 февраля на юго-востоке Турции произошли два землетрясения силой свыше 7 баллов. Потом были десятки афтершоков. Также в тот день произошло землетрясение в Сирии.

Число погибших в Турции, по последним данным, превысило 24 тыс В частности, в Турции погибли 20 тыс. 655 человек, в Сирии - 3 553.

Ученые уже начали анализировать это разрушительное стихийное бедствие. Да, ученый из Италии отметил, что данные о том, что в результате землетрясения Анатолийская литосферная плита сдвинулась на три метра не окончательны. Об окончательной дистанции можно будет говорить после данных со спутников. А американские сейсмологи заявили, что за всю историю наблюдений таких параметров землетрясений еще не было зафиксировано.

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