За первое полугодие 2022 года игорный бизнес принес в бюджет лишь 209 млн грн.

За 6 месяцев 2023 года представители игорного бизнеса уплатили в госбюджет 2,94 млрд грн, что в 14 раз больше, чем за аналогичный период 2022-го.

Об этом сообщил первый заместитель председателя парламентского налогового комитета Ярослав Железняк в своем Telegram, отметив, что за первое полугодие 2022 года игорный бизнес принес в бюджет значительно меньшую сумму. "За первое полугодие 2022 года игорный бизнес принес в бюджет лишь 209 млн грн, а большинство операторов сидели на льготе "2%", - сообщил Железняк.

По его словам, основной причиной увеличения поступления налогообложения от игорного бизнеса стало то, что недавно у них забрали льготу на налогообложение, а правоохранители увеличили количество разоблачений схем по уклонению от налогообложения через мискодинг.

Видео дня

"За июнь собрано 562 млн грн. здесь очень важно понять, что это 6-ый месяц года и поэтому надо сравнивать условно с мартом (поскольку налог на прибыль здесь платят раз в квартал). В марте, напомню, было на 100 млн грн меньше (462 млн)", - рассказал нардеп.

Мискодинг

Это установление банком кода торговца, не соответствующего настоящему виду деятельности бизнеса. Это помогает маскировать платежи от азартных игр. Другими словами, при оплате картой в интернете услуг азартных игр налоговая не сможет идентифицировать эту операцию из-за маскировки транзакции.

Налоги во время войны

В марте 2022 года на фоне обострения экономического кризиса из-за российской агрессии Верховная Рада приняла ряд налоговых льгот для предпринимателей, среди которых уменьшение ставки налогообложения с 5% до 2% и отмена проверок и штрафов.

В январе 2023 года стало известно о том, что Кабмин предлагает отменить некоторые налоговые льготы для предпринимателей. Соответствующее решение было одним из обязательств Украины перед МВФ.

30 июня 2023 года Верховная Рада Украины приняла налоговый законопроект №8401, который предусматривает отмену предоставленных большинства льгот уже с 1 августа 2023 года.

Вас также могут заинтересовать новости: