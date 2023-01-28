Соответствующее решение является одним из обязательств Украины перед МВФ.

Кабинет министров Украины предложил Верховной Раде внести изменения в налоговое законодательство в части налогообложения в период действия военного положения, в частности отменить мораторий на проверки и некоторые налоговые льготы.

Как сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, соответствующее решение приняли чиновники на заседании.

"Законопроект предусматривает отмену с 1 июля 2023 года некоторых льгот: возможности для физических лиц – предпринимателей и юридических лиц быть плательщиками единого налога III группы с применением ставки единого налога в размере 2% вместо 5% от суммы дохода; для ФОПов І и II группы – возможность не уплачивать единый налог", - сообщил Мельничук.

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Кроме того, документом предлагается вернуть документальные проверки, а также штрафы за нарушения налогового законодательства и порядка использования регистраторов расчетных операций/программных регистраторов расчетных операций. В частности – работа в режиме офлайн без выданного диапазона фискальных номеров. А уже с 1 января 2024 года – вернутся обязательные проверки расчетных операций программных регистраторов на их соответствие фискальным требованиям.

Налоги в Украине: подробности

Отмена льгот для предпринимателей является одним из обязательств Украины перед МВФ по восстановлению довоенного состояния налоговой политики, которая изложена в Меморандуме об экономической и финансовой политике от 8 декабря 2022 года.

В офисе президента Украины назвали реальную ставку налогообложение доходов украинцев, которая забирает почти половину официальной зарплаты. Речь идет о ставке в 51,5%, которая охватывает 22% единого социального взноса, 18% налога на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора.

С 1 января 2023 года в Украине вступил в силу закон об уплате авансовых взносов по налогу на прибыль валютными обменниками.