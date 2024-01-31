Лидеры ЕС заявляют о возможности проводить ежегодные дебаты о том, как Украина тратит деньги, но это не даст Венгрии права вето на выделение средств.

Лидеры Европейского Союза 1 февраля предложат проводить ежегодные дебаты относительно запланированного пакета помощи Украине в размере 50 миллиардов евро (54 миллиарда долларов), пытаясь преодолеть сопротивление Венгрии, пишет Reuters со ссылкой на проект выводов саммита.

Отмечается, что лидеры ЕС заявляют о возможности проводить ежегодные дебаты о том, как деньги блока тратятся Украиной, на основе отчетов Еврокомиссии. Это не даст Венгрии права наложить вето на выделение средств.

По словам журналистов, Венгрия настаивает на ежегодном пересмотре, что даст ей право накладывать вето на выплаты ежегодно. Это противоречит идее предполагаемого финансирования, и другие страны ЕС отвергают такой вариант.

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"Европейский совет ежегодно будет проводить дебаты по реализации фонда с целью предоставления рекомендаций относительно подхода ЕС к ситуации, сложившейся вследствие агрессивной войны России против Украины", – говорится в проекте.

Агентство ссылается на дипломатов, которые говорят, что Будапешт хочет не только иметь право на ежегодное вето, но и не желает участвовать в повышении расходов на обслуживание совместных заимствований ЕС для фонда восстановления, утверждая, что не получил своих денег из-за проблем с верховенством права.

Поскольку фонды восстановления для Венгрии все еще заморожены, а срок действия программы истекает в 2026 году, Будапешт также хочет, чтобы ЕС продлил срок действия программы на два года – до 2028 года.

Однако дипломаты и чиновники ЕС утверждают, что ни освобождение от уплаты повышенных процентных расходов, ни продление программы фонда восстановления не являются юридически возможными.

Помощь ЕС для Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 30 января заявил, что готов согласовать выделение помощи Украине объемом 50 миллиардов евро от ЕС при одном условии. Речь идет о том, что сумму каждый год будут утверждать единогласно.

Советник Орбана 29 января заявлял, что Венгрия заявила о своей готовности к компромиссу, который позволит профинансировать предложенный Евросоюзом пакет помощи Украине из бюджета блока накануне экстренного саммита 1 февраля.

Ранее УНИАН писал, что Брюссель ударит по экономике Венгрии, если Орбан будет блокировать помощь Украине.

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