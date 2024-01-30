Вопрос до сих пор не имеет решения, несмотря на то, что Будапешт дал сигнал о своей готовности к компромиссу.

Переговоры между странами Европейского Союза, направленные на то, чтобы договориться о большей помощи Украине, остаются "тяжелыми". Об этом информирует Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника ЕС.

По его словам, вопрос до сих пор не имеет решения, несмотря на то, что Венгрия дала сигнал о своей готовности к компромиссу.

Издание напоминает, что лидеры ЕС планируют встретиться в четверг, чтобы попытаться договориться о расширении помощи Украине на 50 миллиардов евро до 2027 года, а также о пополнении военного фонда для вооружения Киева, который борется с полномасштабным вторжением России, продолжающимся почти два года.

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Как известно, Венгрия является одной из самых дружественных к России стран ЕС. Она уже однажды заблокировала пакет помощи, а также выразила оппозицию – вместе с Германией – по пополнению военного фонда.

"Поскольку ЕС усиливает давление на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чтобы он согласился, чиновник сказал, что условия Будапешта по снятию вето на финансовую помощь Киеву неприемлемы для других стран ЕС. ... Коллеги Венгрии в ЕС не хотят соглашаться пересматривать любую поддержку Киева каждый год, поскольку это каждый раз давало бы Орбану право вето", - пишет издание.

Помощь Украине от ЕС - последние новости

Немецкие политики давят на канцлера ФРГ Олафа Шольца относительно предоставления Taurus Украине. Так, вице-президент Бундестага Катрин Геринг-Эккардт от партии Зеленых заявила, что "Германия должна выполнять свои обещания".

"Мы обещали, что мы предоставим все, что мы можем и что нужно Украине. Taurus - это то, что мы имеем, и то, что сейчас нужно Украине", - сказала политик.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон поддержит бюджет Украины.

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