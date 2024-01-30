Глава венгерского правительства заявил, что позиция Будапешта не изменилась, но есть вариант для решения вопроса.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что готов согласовать выделение помощи Украине объемом 50 миллиардов евро от ЕС при одном условии. Речь идет о том, что сумму каждый год будут утверждать единогласно. Об этом он заявил в интервью изданию Le Point.

"Мы решили сделать компромиссное предложение... Венгрия готова принять участие в решении 27, если они гарантируют, что мы будем каждый год решать, будем ли мы продолжать отправлять эти деньги или нет. И это ежегодное решение должно иметь такую же правовую основу, как и сегодня: оно должно быть единогласным. К сожалению, эта позиция ежегодно воспринимается или интерпретируется некоторыми странами как средство шантажа", – отметил Орбан.

В то же время от подчеркнул, что позиция Венгрии остается четкой. Будапеш считает, что военного решения войны в Украине нет, нужно искать дипломатический вариант. К тому же Венгрия не согласна с выделением Украине 50 миллиардов евро, потому что это большая сумма.

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Помощь ЕС для Украины

Советник Орбана 29 января заявлял, что Венгрия заявила о своей готовности к компромиссу, который позволит профинансировать предложенный Евросоюзом пакет помощи Украине из бюджета блока накануне экстренного саммита 1 февраля.

Одновременно лидеры ЕС обяжутся продолжать оказывать военную поддержку Украине. Это указано в проекте выводов, которые лидеры ЕС должны одобрить на саммите 1 февраля в Брюсселе.

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