Разработанные меры обвалят курс венгерской национальной валюты.

Брюссель разработал план, который демонстрирует обострение борьбы между ЕС и Венгрией. ЕС будет саботировать экономику Венгрии, если Будапешт снова заблокирует новую помощь Украине.

Financial Times пишет, что Брюссель изложил стратегию, направленную на устранение экономических недостатков Венгрии, подрыв ее валюты и обвал доверия инвесторов в попытке нанести ущерб, если Будапешт откажется снять вето против помощи Киеву.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, поклялся заблокировать использование бюджета ЕС для предоставления финансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро на экстренном саммите лидеров в четверг.

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Если он не отступит, другие лидеры ЕС должны публично поклясться навсегда прекратить финансирование Будапешта, чтобы напугать рынки, спровоцировать падение валюты и резкое увеличение стоимости заимствований.

"Это Европа говорит Виктору Орбану: "Хватит; пора встать в строй. У вас может быть пистолет, а у нас базука", - сказал Муджтаба Рахман, директор по Европе консалтинговой компании Eurasia Group.

В документе говорится, что "в случае отсутствия соглашения на саммите 1 февраля главы других государств и правительств публично заявят, что в свете неконструктивного поведения венгерского премьера... они не могут представить, что" средства ЕС будут предоставлены Будапешту.

Без этого финансирования "финансовые рынки и европейские и международные компании могут быть менее заинтересованы в инвестициях в Венгрию", говорится в документе. Такое наказание "может спровоцировать дальнейшее увеличение стоимости финансирования государственного дефицита и падение курса валюты".

Янош Бока, министр по делам ЕС Венгрии, что Будапешт не знал о финансовой угрозе, но его страна "не поддается давлению".

"Венгрия не устанавливает связи между поддержкой Украины и доступом к фондам ЕС и не приемлет, когда это делают другие стороны", - сказал он. "Венгрия принимала и будет принимать конструктивное участие в переговорах".

Но в знак растущего давления на Будапешт с целью найти компромисс, Бока сообщил, что в субботу Будапешт направил в Брюссель новое предложение, в котором уточнит, что теперь он готов использовать бюджет ЕС для финансирования Украины, если будут приняты меры, которые дадут Будапешту возможность изменить свое мнение позднее

В документе, подготовленном чиновниками Совета ЕС, говорится об экономической уязвимости Венгрии, включая "очень высокий государственный дефицит", "очень высокую инфляцию", слабую валюту и самый высокий в ЕС уровень выплат по обслуживанию долга в пропорции к валовому внутреннему продукту.

Отмечается, что рабочие места и экономический рост в значительной степени зависят от зарубежного финансирования, которое основывается на высоком уровне финансирования со стороны ЕС. Три дипломата ЕС сообщили, что многие страны поддержали этот план.

Бока сказал, что Будапешт хочет "изучить возможность более конструктивного и европейского решения" и предложил поддержать план в 50 млрд евро, если будет предоставлено право ежегодного вето на выплаты. Другие страны ЕС уже отказались от этого предложения, поскольку опасаются, что Орбан будет блокировать план каждый год и добиваться новых уступок. Но один из дипломатов добавил, что Орбан "ни за что" не получит право вето на финансирование.

Бока заявил, что "политическое давление на Венгрию постоянно и сильно", но оно не повлияло на переговоры его правительства.

"Нам пришлось сделать шаг, и мы верим, что другая сторона будет столь же гибкой", - добавил он.

Хотя у 26 стран-членов ЕС есть план "Б" по отправке денег Киеву вне бюджета ЕС, это потребует ратификации национальными парламентами, что приведет к задержкам и неопределенности.

Несколько столиц рассматривают возможность использования статьи 7 Договора о Европейском союзе, которая позволила бы Брюсселю лишить Будапешт права голоса или, по словам одного дипломата, заблокировать выплату денег. Однако другие дипломаты отвергли эту идею, поскольку она требует единогласной поддержки, а многие страны не желают применять столь серьезные санкции.

Бока сказал, что важно "сохранить единство" ЕС, добавив: "Именно поэтому мы готовы идти на компромиссы, если они не затрагивают наши жизненно важные интересы". Однако он добавил, что если компромисс не удастся, то Будапешт буде настаивать на создании отдельного фонда для Украины вне бюджета ЕС.

Помощь Украине от ЕС - главные новости

В декабре 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите Евросоюза в Брюсселе наложил вето на помощь Украине в виде 50 млрд евро. На саммите 1 февраля лидеры ЕС снова попытаются достичь соглашения по пакету помощи Украине.

Предварительно все 27 стран-членов Евросоюза согласились на 4-летнюю программу поддержки Украины в 50 млрд евро.

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