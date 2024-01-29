Политический директор премьер-министр Венгрии заявил о готовности к компромиссу.

В понедельник, 29 января, Венгрия заявила о своей готовности к компромиссу, который позволит профинансировать предложенный Евросоюзом пакет помощи Украине из бюджета блока накануне экстренного саммита 1 февраля, пишет Reuters.

Отмечается, что политический директор премьер-министр Венгрии Виктора Орбана заявил об открытости Будапешта к вопросу использования бюджета ЕС для предложенного пакета помощи Украине в размере 50 миллиардов евро (54 миллиарда долларов).

"Балаж Орбан, главный политический советник премьер-министра, подтвердил на X, что в субботу Будапешт направил Брюсселю предложение, свидетельствующее о его готовности использовать бюджет ЕС для предоставления пакета помощи и выпустить совместные долговые обязательства для его финансирования, если были добавлены другие "оговорки", – пишет Reuters.

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Агентство отмечает, что это значительное изменение в позиции Будапешта по сравнению с тем, которое он занимал всего несколько недель назад. Ранее он заблокировал пересмотр бюджета ЕС, который включал помощь Украине, что заставило его лидеров созвать экстренный саммит.

Помощь ЕС для Украины

УНИАН писал, что Брюссель разработал план, который демонстрирует обострение борьбы между ЕС и Венгрией. ЕС будет саботировать экономику Венгрии, если Будапешт снова заблокирует новую помощь Украине.

Причем дела в Венгрии пойдут не лучшим образом, если она попытается помешать европейским лидерам, которые встретятся на следующей неделе, чтобы одобрить жизненно необходимую помощь Украине в размере 50 миллиардов евро.

В то же время 29 января стало известно, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто начал свой визит в Украину.

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