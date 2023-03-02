Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 38,50 грн за долл.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня укрепился на 5 копеек - до 39,25 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, курс гривни к евро подешевел на 10 копеек - до 41,40 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 38,50 грн за долл., евро - 40,50 грн за евро.

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Война в Украине и ситуация на валютном рынке

После вторжения России в Украину Нацбанк отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам.

В июле 2022 года Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

Банкир Юрий Крохмаль прогнозирует, что весной 2023 года курс доллара в Украине продолжит падение, гривня будет и дальше укрепляться. Банкир отметил, что укрепление гривни продолжится, пока продолжается посевная и происходит закупка всего для этого необходимого.

В то же ввремя, руководитель отдела аналитики Concorde Capital Александр Паращий считает, существенного снижения курса ожидать не стоит.

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