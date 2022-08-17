Право на это имеют внутренне перемещенные пенсионеры, временно проживающие в горных районах.

Внутренне перемещенные пенсионеры, временно находящиеся в горных районах, имеют право получить 20% надбавку к пенсии.

О механизме получения рассказала руководитель Главного управления Пенсионного фонда Украины во Львовской области Галина Недзельская в эфире информационного телемарафона.

"Для того, чтобы получить надбавку к пенсии (внутренне перемещенное - УНИАН) лицо должно обратиться в орган Пенсионного фонда лично или через портал электронных услуг, если имеет квалифицированную электронную подпись, и подать обращение и документ, удостоверяющий, что человек живет сейчас в горном населенном пункте", - сказала она.

Удостоверение выдается в ЦПАУ или территориальной громадой. Человек обязательно должен иметь это удостоверение, подчеркнула Недзельская.

Пенсии во время войны:

В Мелитопольском районе оккупанты выдали людям пенсии, однако в рублях и половина купюр оказалась фальшивой. Россияне попытались обвинить в выдаче фальшивых денег Украину, однако все эти попытки с треском провалились.

15 августа 2022 года "Укрпочта" начала выплачивать пенсии в освобожденных селах Херсонщины.

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