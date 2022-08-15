"Укрпочта" привозит пенсии и продукты в деоккупированные села.

"Укрпочта" начала выплачивать пенсии в деоккупированных селах Херсонской области.

Об этом во время информационного телемарафона сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский.

"Я поехал сам туда с первыми экипажами, мы заехали в некоторые села. Мы привезли пенсии, будем это делать и в дальнейшем. Очень простой процесс, проработанный во многих регионах. Наши Вооруженные силы освобождают село, дальше приходит ГСЧС и проверяет, чтобы не было мин, а дальше приезжает "Укрпочта" и привозит пенсии и продукты", - сказал он.

По его словам, пенсии в деоккупированных селах сейчас выплачиваются наличными.

Как сообщал УНИАН, в Мелитопольском районе оккупанты выдали людям пенсии, однако в рублях и половина купюр оказалась фальшивой. Россияне попытались обвинить в выдаче фальшивых денег Украину, однако все эти попытки с треском провалились.

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