Субсидия на дрова в этом году возрастет до 16 тысяч гривен. Кабмин при поддержке партнеров запускает экспериментальный проект по дополнительному обеспечению дровами, чтобы помочь украинцам пережить зиму.
Субсидия на дрова в Украине - что это такое
Во время заседания Кабинета министров премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине запускают специальный проект для обеспечения населения необходимым запасом дров.
По словам премьер-министра, сейчас в Украине семьи получают субсидии на твердое топливо размером 7 тыс. грн на домохозяйство в год. Отныне субсидия на покупку твердого печного бытового топлива вырастет больше, чем вдвое и составит 16,2 тыс. грн в год для одной семьи, сообщается в Telegram-канале премьер-министра.
Кому положена субсидия и как получить деньги на дрова
Деньги на дрова могут получить украинцы, которые отапливают жилье дровами. Такая помощь предоставляется только раз в год, а при начислении субсидии учитывается размер доходов членов семьи за прошлый год.
Оформляется субсидия на дрова по принципу жилищной, для этого нужно:
- обратиться в местный орган соцзащиты;
- подать заявление на получение субсидии на дрова;
- предоставить декларацию о доходах за прошлый год.
В некоторых случаях могут также попросить предоставить справку о том, что вы действительно используете печное отопление и дрова для обогрева жилья.
Получить деньги на дрова могут лишь те, кто использует для отопления исключительно твердое топливо.
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