Кабмин запускает экспериментальный проект, в котором субсидия на дрова увеличена более чем в два раза.

Субсидия на дрова в этом году возрастет до 16 тысяч гривен. Кабмин при поддержке партнеров запускает экспериментальный проект по дополнительному обеспечению дровами, чтобы помочь украинцам пережить зиму.

Субсидия на дрова в Украине - что это такое

Во время заседания Кабинета министров премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине запускают специальный проект для обеспечения населения необходимым запасом дров.

По словам премьер-министра, сейчас в Украине семьи получают субсидии на твердое топливо размером 7 тыс. грн на домохозяйство в год. Отныне субсидия на покупку твердого печного бытового топлива вырастет больше, чем вдвое и составит 16,2 тыс. грн в год для одной семьи, сообщается в Telegram-канале премьер-министра.

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Кому положена субсидия и как получить деньги на дрова

Деньги на дрова могут получить украинцы, которые отапливают жилье дровами. Такая помощь предоставляется только раз в год, а при начислении субсидии учитывается размер доходов членов семьи за прошлый год.

Оформляется субсидия на дрова по принципу жилищной, для этого нужно:

обратиться в местный орган соцзащиты;

подать заявление на получение субсидии на дрова;

предоставить декларацию о доходах за прошлый год.

В некоторых случаях могут также попросить предоставить справку о том, что вы действительно используете печное отопление и дрова для обогрева жилья.

Получить деньги на дрова могут лишь те, кто использует для отопления исключительно твердое топливо.

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