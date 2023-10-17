Некоторым категориям украинцев повезет этой зимой - они останутся со светом в домах.

С наступлением морозов в Украине страна-террорист РФ может возобновить удары по украинской энергетический инфраструктуре. Если это случится, то в Украине возможны блэкауты. Министерство энергетики уже разрабатывает приблизительный график отключения света 2023.

Будут ли отключать свет в Украине в 2024 году - пока неизвестно. Но в случае отключений некоторым категориям украинцев может повезти - они останутся со светом. О том, кому не будут отключать свет, рассказали в РБК-Украина со ссылкой на постановления Кабмина и интервью с главой Укрэнерго.

Кому не будут отключать свет в Украине

Постанова Кабмина устанавливает перечень уязвимых категорий населения, которым во время массовых отключений могут запретить отключать свет. Вот кому не будут отключать свет в Киеве и в других городах:

Видео дня

люди, которые получают жилищные субсидии;

люди с инвалидностью 1 или 2 группы, а также лица, которые ухаживают за ребенком с инвалидностью или за лицом с инвалидностью с детства;

малообеспеченные и многодетные семьи;

приемные родители, у которых на попечении трое и больше детей;

люди, которые содержат детские дома семейного типа;

люди, жизнь и здоровье которых зависят от постоянного доступа к электричеству и которые могут подтвердить это документально.

Министерство энергетики создаст отдельную базу данных потребителей, кому не отключат свет. В неё внесут такие данные:

ФИО;

дата рождения;

идентификационный номер;

адрес задекларированного или фактического места жительства;

номер лицевого счета;

название организации-поставщика универсальных услуг и ее код в Едином государственном реестре предприятий и организаций Украины;

дата начала и завершения применения специальных мер защиты уязвимых потребителей.

Как подать заявку на получении статуса уязвимого потребителя

Чтобы получить статус уязвимой категории населения и защититься от отключений света зимой, обратитесь к своему поставщику универсальных услуг через электронный кабинет на официальном сайте поставщика, или лично при посещении офиса. Заявку должны рассмотреть в течение 10 рабочих дней, а информация о получении статуса появится в личном кабинете на сайте поставщика.

Вас также могут заинтересовать новости: