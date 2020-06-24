НБУ не видит оснований для отмены результатов конкурса на пост главы "Ощадбанка"

У Нацбанка нет сомнений в профессиональных качествах Сергея Наумова, который победил в этом конкурсе.

Национальный банк Украины (НБУ) приветствует завершение конкурса на должность нового главы правления государственного "Ощадбанка" и не видит оснований для отмены результатов данного отбора, по итогам которых победу одержал Сергей Наумов.

Об этом на брифинге сообщила первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

"Мы приветствуем тот факт, что конкурс состоялся. Чем меньше прозрачных и понятных решений, тем больше возникает пространства для разного рода манипуляций... Относительно скандальных заявлений, которые мы видели в медиа, могу сказать, что анонимными звонками и сообщениями можно сорвать любой конкурс. Поэтому мы считаем, что это попытки не дать нам имплементировать систему корпоративного управления в банках", - сказала Рожкова.

По ее словам, у НБУ нет сомнений в профессиональных качествах победителя конкурса - Сергея Наумова.

"Мы хорошо знаем Наумова, поскольку он сейчас руководит одним из банков с иностранным капиталом. Сомнений в его качествах и репутации у нас нет. Кроме того, хочу отметить, что в честном и открытом конкурсе победил украинец. Поэтому мы не видим никаких оснований, чтобы что-то отменять", - добавила первый замглавы НБУ.

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Как сообщал УНИАН, наблюдательный совет государственного "Ощадбанка" 17 июня утвердил результаты конкурсного отбора и определился с победителем на должность главы правления, им стал Сергей Наумов со стажем работы в банковской сфере 25 лет.

Согласно юридическим процедурам, Наумов будет назначен на должность после прекращения полномочий действующего главы правления Андрея Пышного и согласования кандидата на должность главы правления Национальным банком Украины. Это будет происходить в соответствии с действующим законодательством и в соответствии с Планом передачи управления, который будет определен набсоветом.

Справка УНИАН. "Государственный ощадный банк Украины" ("Ощадбанк") зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству.

С марта 2014 года пост главы правления "Ощадбанка" занимал Андрей Пышный. Согласно действующему законодательству, срок полномочий главы правления "Ощадбанка" составляет 5 лет.

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