Пышного назначили главой "Ощадбанка" еще на пять лет

Решение принято по результатам независимой оценки профпригодности и соответствия квалификационным требованиям.

Наблюдательный совет государственного "Ощадбанка" по результатам независимой оценки профессиональной пригодности и соответствия квалификационным требованиям продлил полномочия главы правления финучреждения Андрея Пышного еще на 5 лет.

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Как сообщила пресс-служба банка, набсовет принял решение провести оценку правления банка с привлечением международной компании по подбору персонала "Педерсен и партнерс" в соответствии с международной практикой, и на данный момент проходит следующий этап оценки с участием членов правления и ключевых руководителей банка.

Также в банке обратили внимание, что согласно действующему законодательству проведение конкурса при наличии действующих контрактов с менеджментом банка не предусмотрено.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в конце мая утвердил кандидатуры независимых членов и представителей государства в наблюдательные советы государственных банков.

В состав набсовета "Ощадбанка" вошли: Шевки Аджунер, Байба Апин, Алексей Резников, Алексей Гринченко, Михаэль Вайнштейн, Питер Бриггс, а также Даниэль Билак и Дмитрий Власов.

20 июня новоназначенный набсовет "Ощадбанка" начал свою работу и избрал своим руководителем экс-главу представительства Европейского банка реконструкции и развития в Украине Шевки Аджунера.