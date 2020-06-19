Набсовет "Ощадбанка" выбрал нового главу правления

Новый глава правления вступит в должность после согласования Национальным банком Украины.

Наблюдательный совет государственного "Ощадбанка" 17 июня утвердил результаты конкурсного отбора и определился с победителем на должность главы правления, им стал Сергей Наумов.

Читайте такжеМеждународный арбитраж обязал Россию выплатить "Ощадбанку" $1,3 миллиарда за оккупацию Крыма

Об этом сообщила пресс-служба банка.

"Всестороннее рассмотрение кандидатов и несколько собеседований сформировали мнение членов Наблюдательного совета по каждому из кандидатов. Сергей Наумов имеет репутацию высокопрофессионального банкира-управленца. Он - банкир-практик с большим опытом кризисного управления, разработки и внедрения стратегии. Мы уверены, что под руководством Сергея Наумова "Ощадбанк" успешно пройдет очередной этап трансформации", - приводятся в сообщении слова главы Набсовета "Ощадбанка" Байбы Апин.

По данным пресс-службы, Наумов окончил Национальный авиационный университет и экономический факультет Межрегионального института рыночных отношений. Имеет степень MBA, полученную в Kassel International Management School (Германия). Общий стаж работы в банковской сфере составляет 25 лет. Он занимал руководящие должности в ведущих банках Украины, в частности "Райффайзенбанка", "УкрСиббанка", "Правэкс банка", "Пиреус банка". В последних трех банках работал главой правления. Имеет опыт работы в аудиторской компании PricewaterhouseCoopers.

Отмечается, что, согласно юридическим процедурам, Наумов будет назначен на должность после прекращения полномочий действующего главы правления Андрея Пышного и согласования кандидата на должность главы правления Национальным банком Украины. Это будет происходить в соответствии с действующим законодательством и в соответствии с Планом передачи управления, который будет определен набсоветом.

Как сообщал УНИАН, в марте набсовет "Ощадбанка" объявил конкурс на пост главы правления финучреждения. В мае был объявлен новый конкурсный отбор на должность главы правления в связи с внешними непредвиденными обстоятельствами.

С марта 2014 года пост главы правления "Ощадбанка" занимал Андрей Пышный. Согласно действующему законодательству, срок полномочий главы правления "Ощадбанка" составляет 5 лет.

Справка УНИАН. "Государственный ощадный банк Украины" ("Ощадбанк") зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram