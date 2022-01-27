Сеть ресторанов быстрого питания предложила Tesla принимать Grimacecoin к оплате.

На днях крипторынок пережил самое серьезное падение с лета прошлого года и интернет не смог пройти мимо. В Сети появилось куча мемов о маке и невезучих криптоэнтузиастах с намеком на скорую работу в сфере общепита.

Последним к тренду присоединился миллиардер Илон Маск. Рассказываем, что из этого вышло и откуда появился токен Grimacecoin.

Хронология событий:

23 января – стоимость цифровых активов вновь резко снизилась, а трейдеры потерпели убытки на сотни миллионов долларов;

24 января – официальный аккаунт @McDonalds с подколом спросил у пользователей, ведущих крипто-аккаунты в Twitter, как их дела;

25 января – Илон Маск пообещал съесть на камеру детский набор Happy Meal из "Макдоналдс", если сеть ресторанов быстрого питания признает Dogecoin;

26 января – "Макдоналдс" ответил, что не против, но при условии, что Tesla примет на тот момент несуществующий Grimacecoin.

Grimace – это фиолетовый персонаж из рекламы "Макдоналдс" 70-х годов. Он воровал у детей их молочные коктейли. После этого твита на свет появилось множество токенов с таким названием.

По данным DEX Screener, GrimaceCoin (Grimace) на базе Binance Smart Chain (BSC) начал торговаться на SushiSwap по цене 0,008 долларов, а через несколько часов его стоимость составляла уже 2,08 долларов. То есть, временный рост составил более 285 000%. Однако со временем цена упала до $0,60.

Для справки: любой желающий может создать свой собственный токен на уже существующем блокчейне. Это стоит копейки, а за счет децентрализованных бирж мем-токены мгновенно поступают на рынок На ажиотаже цена может вырасти в тысячи и сотни тысяч процентов (а затем быстро упасть). В итоге прибыль получают только спекулянты, если они успеют купить большое количество монет дешево и перепродать дорого.

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Криптовалюта – один из самых прибыльных активов. Во время коронакризиса у инвесторов появляется уникальная возможность заработать на цифровой валюте еще больше. Ранее эксперты назвали три важных нюанса, которые необходимо учитывать перед тем, как лезть в криптодебри.

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