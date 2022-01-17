Аналитики спрогнозировали обвал курса Dogecoin на 50%.

Несмотря на безоговорочную поддержку и любовь Илон Маска, самая дорогая "мемная" криптовалюта Dogecoin продолжает терять свои позиции.

Если еще каких-то полгода назад DOGE торговалась на уровне выше $0,7, а один твит одиозного бизнесмена мог завысить цену токена на десятки процентов, то сейчас она откатилась до отметки в $0,17 (снижение на 77%) и вяло реагирует даже на крупные фундаментальные новости.

Например, неделей ранее Tesla разрешила расплачиваться за свой мерч в "догекоинах". При этом в компании подчеркнули, что другие криптовалюты не принимают и не вернут, если покупатель все же попытается их отправить. На фоне анонса цена прибавилась на 16%, до $0,2, но скорректировалась уже к вечеру того же дня.

В контексте этого эксперты крипторынка поспешили напомнить, что Dogecoin стоит рассматривать исключительно как спекулятивный токен. На ее рост влияют пользователи Reddit и конкретных сообществ, которые скоординировано покупают токен с желанием достичь его стоимости в 1$.

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Судьба всех "мем-токенов" будет предопределяться трендами биткоина и основных альткоинов, отмечают аналитики ресурса Bestchange. Если до конца месяца давление медведей на рынок усилится и появится реальный риск наступления "криптозимы" в 2022 году, тогда ничего позитивного от DOGE ждать не стоит, считают эксперты.

В компании 8848 Invest отмечают, что с технической точки зрения Dogecoin сейчас очень схож с динамикой главной криптовалюты:

падение в мае-июле 2021 года по структуре похоже на падение биткоина с максимумов в 2018 году;

текущий флет напоминает поведение биткоина в ноябре 2018 года перед тем, как он снизился до отметки около $3 тыс.

Эксперты прогнозируют, что для Dogecoin это только начало и грядущая волна снижения в 2022 году откатит криптовалюту до отметки в $0,08, то есть еще на 53% от нынешних уровней.

Ранее УНИАН уже писал, что рынок криптовалют переживает худшее начало года в своей истории, теряя за первые 2 недели с начала года капитализацию, равную ВВП Финляндии. Однако не все так плохо на рынке – некоторые токены смогли значительно подорожать за последнюю неделю.

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