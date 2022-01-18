Без замудренных слов и аллегорий.

Криптовалюта – один из самых прибыльных активов. Во время коронакризиса у инвесторов появляется уникальная возможность заработать на криптовалюте еще больше.

Эксперты РБК крипто назвали три важных нюанса, которые необходимо учитывать перед тем, как лезть в криптодебри.

Приватные ключи

Для работы с криптоактивами необходимы кошельки для их хранения. Те, в свою очередь, работают с двумя типами ключей:

публичными – работают как пароль, который нельзя никому раскрывать;

– работают как пароль, который нельзя никому раскрывать; приватными, которые, как подсказывает название, видят все пользователи блокчейн.

Публичный ключ будет похож на электронное письмо; адрес вы можете дать, чтобы получить деньги, в то время как приватный ключ будет паролем для доступа к этой учетной записи электронной почты и проверки сообщения (в нашем случае, денег).

Перед выбором криптокошелька рекомендуется проштудировать еще один важный нюанс – систему хранения приватных ключей. Некоторые кошельки, тот же Metamask, сберегает приватные ключи только на устройстве пользователя.

В свою очередь, львиная доля онлайн-кошельков предпочитают хранить приватные ключи на собственных серверах. Это создает лишние риски, ибо мошенники нередко нацеливаются на взлом именно криптовалютных онлайн-кошельков с целью завладеть средствами пользователей.

Работа с биржами

Помимо традиционных централизованных торговых площадок (CEX), на крипторынке также существуют и децентрализованные биржи (DEX), которые применяют абсолютно иной подход для совершения сделок.

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Первые хранят активы пользователей и выступают этакими посредником при совершении операций с активами, тогда как другие напоминают доску объявлений, где инвесторы размещают заявки на покупку и продажу цифровых активов, а затем взаимодействуют напрямую с продавцами и покупателями для совершения сделок.

Проще говоря, такой формат работы снижает риски потери средств при взломе торговой платформы. В случае же с централизованными площадками, пользователи по сути не контролирует свои средства, так как они находятся на адресах торговой платформы.

Фишинг

Если кто-то обещает вам "крипту" на халяву – это почти верный признак того, что ее, наоборот, собираются у вас украсть. Например, недавно один криптоинвестор потерял более $1 млн в биткоинах, отправив их злоумышленникам, пообещавшим ему удвоить его вложения. Мошенники использовали для махинаций имя одного из крупнейших держателей криптовалют Майкла Сэйлора для привлечения жертв.

Подобные мошеннические проекты часто используют такую схему, действуя от имени известных персон, таких как Илон Маск, Стив Возняк и других.

При этом криптовалюту, переведенную на чей-то счет, практически невозможно вернуть. Так уж работает технология блокчейн: все криптоинвесторы имеют равные права и в сети нет администратора, который мог бы отменять транзакции или приостанавливать их исполнение.

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Ранее УНИАН уже писал, что рынок криптовалют переживает худшее начало года в своей истории, теряя за первые 2 недели с начала года капитализацию, равную ВВП Финляндии. Однако не все так плохо на рынке – некоторые токены смогли значительно подорожать на фоне обвала других.

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