Декларирование проводится с 1 сентября 2021 до 1 сентября 2022 года.

В случае принятия закона о косвеном методе налогового контроля, доходы и расходы украинцев будут под более пристальным контролем Налоговой, чем сейчас.

Об этом, как говорится в материале УНИАН, заявил экономический эксперт Олег Пендзин.

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Эксперт отмечает, что косвенные методы контроля за расходами, если их внедрят, коснутся всех граждан, независимо от того, участвовали они в налоговой амнистии или нет.

"На сегодняшний день в законодательстве нет требований, чтобы граждане (кроме госчиновников) объясняли происхождение своих доходов. Но как только будет принят закон о косвенном методе контроля, любой украинец, совершивший покупку на сумму свыше 400 тысяч гривен, сразу же попадет под контроль налоговой на предмет соответствия его затрат ранее полученным доходам", - отметил эксперт.

По словам Пендзина, мониториться будут только те дорогостоящие покупки, которые будут совершаться с момента вступления закона в силу.

"С вас не потребуют объяснения покупки квартиры, к примеру, в 2000 году. Контролироваться будет исключительно то, что вы будете покупать в дальнейшем", - пояснил эксперт.

Он напомнил, что с 1996 года в Украине введены идентификационные коды, с их помощью в базах и отражаются все полученные доходы, а также уплаченные с них налоги, на протяжении всех периодов. При введении косвенного метода будет высчитываться сумма этих налогов и сопоставляться со стоимостью той затраты, которую вы сделали. Потом налоговая "попросит" объяснить источник средств. Если пояснить не сможете, то "предложат" (обяжут) заплатить 18% налога с разницы между легальными доходами и той суммой, которую потратили.

"Так работают косвенные методы контроля за расходами. По такому принципу живет вся Европа, США. Причем в Америке, если будут выявлены не обложенные налогами доходы, можно угодить за решетку на очень длительный срок, вплоть до пожизненного. Весь мир сегодня борется с неуплатой налогов. Мы идем по такому же пути", - подчеркнул Пендзин.

По его мнению, сегодня украинцы не сильно спешат амнистировать свои капиталы, поскольку просто не доверяют амнистии. Поэтому вопрос амнистии капитала встанет после принятия "косвенного" закона, когда налоговая начнет проверять легальность средств при крупном приобретении. То есть, человеку зададут вопрос, почему ценные активы не амнистированы.

"Но после амнистии и без косвенного контроля каждый гражданин будет полностью проверен и посажен на крючок", - считает эксперт.

Добровольное одноразовое декларирование:

15 июня 2021 года Верховная Рада приняла закон о добровольном одноразовом декларировании активов физических лиц (№5153), который предусматривает проведение с 1 июля 2021 года до 1 июля 2022 года однократного (специального) добровольного декларирования активов физических лиц, с которых не были уплачены налоги и сборы в соответствии с требованиями законодательства.

1 июля 2021 года Рада разблокировала подписание закона о добровольном одноразовом декларировании

16 июля 2021 года президент Владимир Зеленский подписал законы о проведении одноразового добровольного декларирования активов.

Декларирование проводится с 1 сентября 2021 до 1 сентября 2022 года. Тот, кто в указанный промежуток времени подаст декларацию и заплатит сбор, будет освобожден от ответственности за уклонение от уплаты налогов.

Декларирование в рамках программы "налоговой амнистии" будет осуществляться по трем имущественным ставкам: первая ставка — 5%: распространяется на любые активы, которые находятся в Украине; вторая ставка — 2,5%, если гражданин решил инвестировать деньги в государственные ценные бумаги, которые выпускает Министерство финансов; третья ставка — 7% на первое полугодие, 9% — на второе, если есть желание задекларировать зарубежные активы.

1 сентября 2021 года в Украине стартовало одноразовое добровольное декларирование активов.

8 декабря 2021 года министр финансов Сергей Марченко заявил о том, что Налоговая служба Украины проведет оценку операций физических лиц с 1995 года на предмет наличия неуплаченных налогов.

Автор: Нана Черная