"Покажите ваши денежки". После налоговой амнистии украинцам нужно готовиться к тотальному контролю расходов

После завершения налоговой амнистии Минфин планирует заглянуть в карманы украинцев поглубже и проверить расходы и доходы физлиц, начиная с 1995 года. УНИАН поинтересовался у экспертов, кого это коснется и как это может происходить.

Едва в Украине стартовала налоговая амнистия, которая продлится до 1 сентября 2022 года, как государство придумало новый способ проверить соответствие расходов с доходами граждан. Налоговую могут наделить правом проводить такой аудит физлиц, начиная с 1995 года. Концепцию соответствующего законопроекта уже проанонсировал министр финансов Сергей Марченко. По его словам, в момент регистрации соглашения о купле-продаже, например, объекта недвижимости, такая информация появляется в налоговой. Автоматически налоговая проверяет наличие доходов, уплаченных с 1995 года налогов, суммирует все доходы и налоги, а затем сопоставляет эту сумму с информацией о покупке объекта недвижимости и его стоимостью. По его словам, неуплаченные налоги будут доначислены не на всю сумму покупки, а только на разницу между задекларированными доходами и стоимостью приобретения.

"Если человек амнистировал и задекларировал еще доходы, это суммируется также. И потом к такому человеку либо есть вопросы, либо их нет. Я думаю, в большинстве случаев вопросов не будет", - сказал министр.

О нововведении Марченко заявляет не впервые. Ранее аргументом для этих изменений в Минфине называли условие МВФ о применении косвенных методов контроля при старте добровольного декларирования доходов –налоговой амнистии. "Кабмин готовится внести в Раду законопроект о косвенных методах налогового контроля", - подтверждал и глава профильного комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Но что это такое - косвенный контроль налоговиков?

Кого ждут проверки

Экономический эксперт Олег Пендзин отмечает, что косвенные методы контроля за расходами, если их внедрят, коснутся всех граждан, независимо от того, участвовали ли вы в налоговой амнистии или нет.

"На сегодняшний день в законодательстве нет требований, чтобы граждане (кроме госчиновников) объясняли происхождение своих доходов. Но как только будет принят закон о косвенном методе контроля, любой украинец, совершивший покупку на сумму свыше 400 тысяч гривен, сразу же попадет под контроль налоговой на предмет соответствия его затрат ранее полученным доходам. Но мониториться будут только те дорогостоящие покупки, которые будут совершаться с момента вступления закона в силу. Тот есть, с вас не потребуют объяснения покупки квартиры, к примеру, в 2000 году. Контролироваться будет исключительно то, что вы будете покупать в дальнейшем", - пояснил эксперт.

Он напомнил, что с 1996 года в Украине введены идентификационные коды, с их помощью в базах и отражаются все полученные доходы, а также уплаченные с них налоги, на протяжении всех периодов. При введении косвенного метода будет высчитываться сумма этих налогов и сопоставляться со стоимостью той затраты, которую вы сделали. Потом налоговая "попросит" объяснить источник средств. Если пояснить не сможете, то "предложат" (обяжут) заплатить 18% налога с разницы между легальными доходами и той суммой, которую потратили.

"Так работают косвенные методы контроля за расходами. По такому принципу живет вся Европа, США. Причем в Америке, если будут выявлены не обложенные налогами доходы, можно угодить за решетку на очень длительный срок, вплоть до пожизненного. Весь мир сегодня борется с неуплатой налогов. Мы идем по такому же пути", - подчеркнул Пендзин.

По его мнению, сегодня украинцы не сильно спешат амнистировать свои капиталы, поскольку просто не доверяют амнистии. Поэтому вопрос амнистии капитала встанет после принятия "косвенного" закона, когда налоговая начнет проверять легальность средств при крупном приобретении. То есть, человеку зададут вопрос, почему ценные активы не амнистированы.

"Но после амнистии и без косвенного контроля каждый гражданин будет полностью проверен и посажен на крючок", - считает эксперт.

Консультант Киевского Центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская также отмечает, что речь идет о проверках налоговиками крупных приобретений в будущем, после введения в действие закона (если он будет принят). Закон позволит налоговой сопоставлять расходы и доходы одновременно с уплатой налогов.

"К примеру, купили автомобиль по условной цене 1 миллион гривен, но при этом за прошлые несколько лет заработали всего половину этой суммы. В таком случае, налоговая пришлет "письмо счастья" с вопросом: "Где взялись остальные деньги?", - пояснила эксперт.

Томашевская считает, что с проверками налоговой истории, начиная с 1995 года, Марченко погорячился: "Хорошо, если с 2000 года есть такая детализация в реестрах. В первые годы введения идентификационных кодов отчетность была совсем иной. Но, в любом случае, министр говорит о том, что копнуть налоговики могут давнюю историю. Хотя, не думаю, что до этого дойдет", - говорит Александра Томашевская.

По ее словам, дело в том, что главная задача не установить, сколько украинцы тратят на масло, молоко, хлеб и проезд. Сумма дохода будет сопоставляться с дорогими покупками, которые нельзя скрыть от государства: "В обязательном порядке регистрируются объекты недвижимости, земельные паи, транспортные средства и т.д. Данные попадают в налоговую. И там уже разбираются, по карману человеку такая покупка, или нет. Кстати, налоговая и сейчас ведет такие проверки, только "вяло". Это, как правило, инициатива районных, мелких отделений – им нужно обеспечивать доппоступления в бюджет, отсюда и занимаются такой самодеятельностью".

Что касается налоговой амнистии, о которой напоминает Марченко, сумма объема амнистированных средств должна превышать покупки, напоминает эксперт. Но если наоборот, то покрыть "дыру" амнистия не поможет. То есть, сопоставляться будут все полученные (согласно реестрам) и заявленные в декларациях доходы с ценой приобретений.

На кого делают ставку законодатели

Если человек тратит только на "прожить", то вопросов во время косвенной проверки у налоговой к нему не будет. Другими словами, большинство украинцев могут спать спокойно, их нововведение не коснется. Также, по словам Александры Томашевской, не коснется реформа и людей с крупными капиталами: "Они давно позаботились о своих расходах. Могут покупать яхты, дома, супермашины и прочее за счет своих корпораций. Они традиционно так тратятся на дорогостоящие покупки и остаются "чистыми" перед налоговой".

"Но при этом у украинцев есть деньги, которые они заработали "как заработали". Это средний сегмент – не олигархи, но и не бедные. Условно - скрытый средний класс. Именно на них ориентирован механизм контроля расходов", - считает Томашевская.

В свою очередь, Олег Пендзин отмечает, что целевой аудиторией косвенных проверок налоговой, в первую очередь, являются заробитчане и молодежь.

"Проживающие и работающие в Украине, люди худо-бедно, но уплачивают налоги. А трудовые мигранты каждый год переводят в Украину более 12 миллиардов долларов (в этом году прогнозируют 14 миллиардов). Это не инвестиционные деньги, они, в большинстве своем, не обложены налогом по месту их происхождения, и эти деньги являются источником покупки квадратных метров, автомобилей и так далее. Налоговики хотят "положить на это лапу". К примеру, поработал украинец в Италии на стройке, заработал 30-40 тысяч евро и решил купить в Украине квартиру. Но его история в налоговой девственно чистая. И объяснение - мне дали деньги бабушка с дедушкой или родители - в отношении трудового мигранта не пройдет. При проверке выяснится, что его родственники на такую покупку налогов не скопили. И отговорка, что за границей человек был оформлен официально, тоже не пройдет. Как правило, там работодатель платит 30-40% легально, а 60-70% - в конверте. В результате получается, что официальной зарплаты недостаточно, чтобы можно было купить в Украине квартиру. Еще один важный момент – большинство украинцев за границей заняты на сезонных работах. А в этой сфере практически никто не платит налоги. Фискальщики это прекрасно знают", - подчеркнул эксперт.

Реально ли принятие нового фискального закона

По мнению Томашевской, анонсированный закон вполне могут принять, поскольку похожая практика существует во всем цивилизованном мире.

"У нас, кстати, финансовый мониторинг со стороны банков намного жестче, чем налоговый контроль. Люди, с учетом этой очень деликатной темы, не выступают против банка, а молча собирают необходимые документы для подтверждения суммы, которую хотят положить на свой счет. У нас налоговая безобидная, по сравнению с банками. В плане налоговой можно отделаться уплатой сборов, а вот в отношении банков можно потерять все свои деньги – заблокируют счета и объясняй, каким образом ты обогатился. Вопрос легальности доходов, как правило, каждый решает самостоятельно и тихо. Все будут обращаться к финконсультантам, бухгалтерам и прочим специалистам. Поэтому, думаю, что "праведного гнева" не будет – совесть далеко не у всех чиста. Считаю, власть достигнет той цели, которую преследует - из тени выйдет много всего", - отметила Томашевская.

Пендзин придерживается иного мнения: "Предлагаемые косвенные методы контроля за расходами будут крайне непопулярны среди населения. Поэтому такую реформу никто перед выборами проводить не будет. В ином случае, это будет полным крахом электоральных ожиданий власти. Хотя предлагаемая реформа - практика цивилизованного Запада, соответствует международным нормам. Но в Украине нет культуры уплаты налогов. И ее не будет очень долго. Украинцы молча проглотили амнистию капитала только потому, что большими буквами было написано – добровольная. Все, что будет внедряться как "принудительное", воспримется в штыки".

Вероятнее всего, при принятии решения о введении косвенного контроля расходов граждан будут учитываться итоги налоговой амнистии. Пока украинцы массово не побежали амнистировать свои капиталы, но динамика положительная. За два месяца украинцы уже задекларировали активы на сумму 150 млн гривен, в бюджет дополнительно поступило 6,9 млн гривен. Если дела пойдут в гору и дальше, косвенный аудит расходов, с большой долей вероятности, тоже внедрят.

Нана Черная

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