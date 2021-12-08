Неуплаченные налоги будут доначислены не на всю сумму покупки, а на разницу между задекларированными доходами и стоимостью покупки.

Налоговая служба Украины проведет оценку операций физических лиц с 1995 года на предмет наличия неуплаченных налогов.

Об этом в интервью НВ Бизнес рассказал министр финансов Сергей Марченко.

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"Мы сейчас разрабатываем соответствующий законопроект, у нас уже фактически есть готовый концепт. Я думаю, что в ближайшее время мы будем готовы его обсуждать", — заявил министр.

Марченко отметил, что после налоговой амнистии Налоговая служба будет иметь возможность проводить оценку операций физических лиц в части приобретения объектов недвижимости или дорогостоящих вещей без задекларированных доходов.

"Если существует факт покупки крупного объекта недвижимости, при этом задекларированных доходов нет, и амнистию человек не проходил, то есть он не показал свои реальные доходы, с которых почему-то не были уплачены налоги… Следствием этого будет то, что налоговая должна доначислить сумму неуплаченных налогов", — заявил министр.

Марченко отметил, что неуплаченные налоги будут доначислены не на всю сумму покупки, а на разницу между задекларированными доходами и стоимостью покупки.

Система, по словам министра, будет работать в автоматическом режиме.

"Автоматически налоговая проверяет наличие доходов, уплаченных с 1995 года, суммирует их, все доходы, уплаченные налоги; затем сопоставляет сумму этих доходов с информацией о покупке объекта недвижимости и его стоимостью. Если этот человек амнистировал и задекларировал еще доходы, это суммируется также и потом к такому человеку либо есть вопросы, либо их нет", — заключил Марченко.

Добровольное одноразовое декларирование:

15 июня 2021 года Верховная Рада приняла закон о добровольном одноразовом декларировании активов физических лиц (№5153), который предусматривает проведение с 1 июля 2021 года до 1 июля 2022 года однократного (специального) добровольного декларирования активов физических лиц, с которых не были уплачены налоги и сборы в соответствии с требованиями законодательства.

1 июля 2021 года Рада разблокировала подписание закона о добровольном одноразовом декларировании

16 июля 2021 года президент Владимир Зеленский подписал законы о проведении одноразового добровольного декларирования активов.

Декларирование будет проводиться с 1 сентября 2021 до 1 сентября 2022 года. Тот, кто в указанный промежуток времени подаст декларацию и заплатит сбор, будет освобожден от ответственности за уклонение от уплаты налогов.

Декларирование в рамках программы "налоговой амнистии" будет осуществляться по трем имущественным ставкам: первая ставка — 5%: распространяется на любые активы, которые находятся в Украине; вторая ставка — 2,5%, если гражданин решил инвестировать деньги в государственные ценные бумаги, которые выпускает Министерство финансов; третья ставка — 7% на первое полугодие, 9% — на второе, если есть желание задекларировать зарубежные активы.

1 сентября 2021 года в Украине стартовало одноразовое добровольное декларирование активов.

Автор: Елена Коваленко