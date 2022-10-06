Подозрение не касается периода пребывания действующего главы Нацбанка на должности.

Председателю Национального банка Украины Кириллу Шевченко сообщено о подозрении.

Об этом в Facebook сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Согласно сообщению, факты, изложенные в сообщении о подозрении, не касаются периода пребывания действующего главы Нацбанка на должности, а относятся к периоду его работы в АБ "Укргазбанк".

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"Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачили противоправную деятельность должностных лиц государственного АБ "Укргазбанк", которая привела к убыткам в сумме более 206 млн гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что руководство банка, владея информацией о заключенных с крупными клиентами договорах банковского обслуживания, использовали ее для хищения денежных средств.

"С этой целью служебные лица банка обеспечили заключение фиктивных договоров с физическими и юридическими лицами, которые якобы будучи "агентами" банка, привлекли к нему крупных клиентов. За такие "агентские услуги" банк ежемесячно незаконно выплачивал "вознаграждение" этим лицам. Следствием установлено, что в течение 2014-2019 годов по этой схеме 52 фиктивным агентам безосновательно перечислили денежные средства государственного банка в сумме более 206 млн гривен", - сообщили в САП.

На сегодняшний день в указанном уголовном производстве о подозрении сообщено 5 основным фигурантам данного преступления, среди которых действующий председатель Национального банка Украины, бывшие и действующие чиновники банковских учреждений. Действия участников организованной группы квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Отставка Шевченко:

16 июля 2020 года Верховная Рада назначила Шевченко председателем Национального банка, который с 2015 до 2020 года был председателем правления "Укргазбанка".

4 октября 2022 года Шевченко заявил, что подает в отставку с должности главы НБУ по состоянию здоровья.

5 октября президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проект постановления об увольнении Шевченко с должности председателя Национального банка.

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