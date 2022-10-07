Андрей Пышный 6 лет возглавлял "Ощадбанк".

Верховная Рада назначила председателем Национального банка Андрея Пышного.

Как сообщил в своем Telegram заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, за соответствующее решение проголосовали 290 депутатов.

"Андрей Пышный был на заседании. Главные тезисы из выступления и ответов: деньги на покрытие дефицита (более 30 млрд долларов) нам необходимы, и их готовы предоставить международные партнеры. Но для этого нужен МВФ. Принятые решения по ограничениям во время войны, я считаю, вполне адекватны. Дизайн внутренней долговой политики должен быть согласован с международными партнерами. НБУ видит недостаточную действенность монетарной трансмиссии. Относительно продажи облигаций НБУ - будем разобраться. Учетная ставка 25% адекватная и пока будет такой", - написал Железняк.

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Отставка Шевченко:

16 июля 2020 года Верховная Рада назначила Шевченко председателем Национального банка, который с 2015 до 2020 года был председателем правления "Укргазбанка".

4 октября 2022 года Шевченко заявил, что подает в отставку с должности главы НБУ по состоянию здоровья.

5 октября президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проект постановления об увольнении Шевченко с должности председателя Национального банка.

6 октября 2022 года главе НБУ Шевченко сообщили о подозрении. Факты, изложенные в сообщении о подозрении, не касаются периода пребывания действующего главы Нацбанка на должности, а относятся к периоду его работы в АБ "Укргазбанк".

6 октября 2022 года Рада поддержала отставку Шевченко с должности главы НБУ.

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