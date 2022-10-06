4 октября Кирилл Шевченко заявил, что подает в отставку с должности главы НБУ по состоянию здоровья.

Парламент поддержал решение об освобождении Кирилла Шевченко от должности председателя Национального банка Украины.

Об этом народный депутат Ярослав Железняк сообщил в Telegram.

"Парламент поддержал освобождение Кирилла Шевченко от должности председателя Национального банка Украины. Самого господина Шевченко не было, поэтому увольнение прошло в "турборежиме", только выступления депутатов", - написал Железняк.

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Он добавил, что за увольнение проголосовали 263 депутата.

Отставка Шевченко:

16 июля 2020 года Верховная Рада назначила Шевченко председателем Национального банка, который с 2015 до 2020 года был председателем правления "Укргазбанка".

4 октября 2022 года Шевченко заявил, что подает в отставку с должности главы НБУ по состоянию здоровья.

5 октября президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проект постановления об увольнении Шевченко с должности председателя Национального банка.

6 октября 2022 года главе НБУ Шевченко сообщили о подозрении. Факты, изложенные в сообщении о подозрении, не касаются периода пребывания действующего главы Нацбанка на должности, а относятся к периоду его работы в АБ "Укргазбанк".

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