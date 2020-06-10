МВФ уже направил Украине первый транш в более чем два миллиарда долларов

Киев получит деньги с учетом разницы во времени и скорости прохождения средств в международных платежных системах.

Международный валютный фонд уже отправил Украине первый транш финансовой помощи в размере 2,1 млрд долл. По новой 18-месячной программой (stand-by) общим объемом 5 млрд долл.

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Об этом на своей странице в Facebook написал представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован.

"Первый транш в 2,1 млрд долларов уже направлен в Украину - будет на счетах правительства с учетом временной разницы и скорости прохождения средств в международных платежных системах", - написал он.

Рашкован добавил, что украинская программа stand-by - первая новая структурная программа, которую утвердил Совет директоров МВФ 26 марта этого года, когда Фонд перешел на работу в условиях карантина.

Также, по его словам, 5 млрд долл. украинской программы stand-by - наибольший уровень поддержки Фонда для всех стран мира с 26 марта этого года.

Как сообщал УНИАН, Совет директоров Международного валютного фонда принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

Премьер-министр Денис Шмигаль ожидает, что Украина получит первый транш МВФ до конца июня.

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