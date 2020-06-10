Шмыгаль рассказал, когда Украина может получить второй транш от МВФ

По словам премьера, в августе начнутся новые переговоры с МВФ по этому поводу.

Украина планирует в сентябре этого года получить второй транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом в размере 700 млн долл., заявил в эфире одного из телеканалов премьер-министр Денис Шмыгаль.

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«Первый транш - 2,1 млрд долл., второй транш - до конца этого года еще 1,5 млрд долл. В августе будут очередные переговоры, и в начале сентября, ориентировочно, 700 млн долл. предусматривается», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Совет директоров Международного валютного фонда принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

Уже в ближайшее время Украина должна получить первый транш по новой программе в размере 2,1 млрд долл.

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