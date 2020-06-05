Министр финансов подробно рассказал о настоящих требованиях МФВ к Украине

Министр финансов Сергей Марченко пояснил, реформы в каких отраслях должна провести Украина, а также развенчал мифы о повышении тарифов для населения.

Министр финансов Сергей Марченко рассказал, при каких условиях Международный валютный фонд продолжит сотрудничество с Украиной.

Об этом он рассказал в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1".

В частности во время эфира был опубликован ряд требований и министра попросили рассказать, соответствуют ли они действительности.

По словам Марченко, создание понятия "гарантированного минимального дохода" не соответствует действительности.

Что касается введения рыночной цены на газ и отопление для населения, это, по его словам, совсем не так. "Сейчас цена, которая была в предыдущем отопительном сезоне, которая сейчас во всех нормативных документах, более 4 тысяч гривен. На рынке фактическая цена – 2 275. Это цена мая. То есть цена будет снижена. Согласно этим условиям на отопительный сезон цена будет снижена", - рассказал чиновник.

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О продолжении пенсионной, медицинской, образовательной реформ, он ответил, что реформы в указанных последних двух отраслях предусматриваются. "Вопрос – что укладывается в этот формат. Переход на новые модели финансирования – это нормальный подход. Я не вижу там проблемы, там не записано, что это какая-то реформа, которая делает какие-то злые вещи. В этом там дискуссии нет", - сказал он.

Относительно пенсионной реформы, то МВФ рекомендует Украине, по его словам, не делать исключения в плане пенсий, а также не делать льготных пенсий для судей, прокуроров. В то же время, о повышении пенсионного возраста речи пока не идет. "Там определенные предосторожности относительно того, что возможность раскачивания пенсионной системы, они созданы. И больше никаких там рисков. О повышении пенсионного возраста речь не идет. Категорически не идет", - подчеркнул Марченко.

Отдельно он отметил, что реформа налоговой системы предусматривает создание единого юридического лица в государственной налоговой службы, государственной таможенной службы. "Мы на это идем, это нормальный практический шаг, я не вижу в этом никаких критических вещей. Это технические шаги, которые мы бы делали с МВФ или без МВФ", - пояснил он.

Он также добавил, что в меморандуме упоминается приватизация, но там не говорится про конкретные предприятия, например, об Одесском припортовом заводе, "Центрэнерго" или "Электротяжмаше".

Марченко также прокомментировал возможность пересмотра некоторых норм закона на рынке сельскохозяйственной земли. По его словам, фактически в меморандуме зафиксированы те вещи, которые уже приняты - о снятии моратория на продажу земли, внедрение рыночных механизмов. Никаких дополнительных обязательств нет кроме тех, которые власть уже на себя взяла.

Как сообщал ранее УНИАН, Совет директоров Международного валютного фонда включила в повестку дня заседаний вопрос об одобрении 18-месячной программы Stand-by для Украины. До 10 июня, МВФ должен принять окончательное решение о выделении транша в размере $5 млрд.

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