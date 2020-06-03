МВФ примет решение о выделении транша Украине до 10 июня - Шмыгаль

Премьер перечислил "маяки" новой программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Кабинет министров ожидает, что Международный валютный фонд до 10 июня примет окончательное решение о выделении Украине первого транша в рамках новой программы сотрудничества.

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Об этом на сегодняшнем заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня можем говорить, что до 10 июня состоится заседание Совета директор МВФ, на котором будет принято окончательное решение о выделении Украине транша", - сказал он.

Премьер перечислил "маяки" новой программы сотрудничества Украины с Фондом. Это – прозрачность деятельности госбанков и госпредприятий, усиление корпоративного управления госпредприятиями, независимый Антимонопольный комитет, реформа таможни и налоговой, сохранение принципа "деньги ходят за пациентом" в сфере медицины, приведение цены на газ до рыночного уровня.

"Это вещи, которые Украина должна делать хоть с МВФ, хоть без МВФ. Это нам необходимо, и это – движение к лучшей жизни и успешности нашей страны", - подчеркнул Шмыгаль.

Как сообщал УНИАН, Украина и МВФ достигли договоренности по программе сотрудничества на 18 месяцев, в течение которых Украина получит кредит в общем размере 5 миллиардов долларов сроком на 5 лет.

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