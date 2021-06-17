Сейчас критические потребности финансирования бюджета Минфин закрывает, в частности, заимствованиями на внутреннем и внешнем рынках.

Украина должна решить три главные проблемы, чтобы продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) и получить следующий транш.

Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал в интервью "24 канала".

По словам Марченко, требования МВФ касаются трех основных вопросов:

возобновление работы Национального антикоррупционного бюро;

восстановление работы Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции, а именно уголовная ответственность за недостоверные декларации и несвоевременную подачу, принятый закон президент ветировал, думаю, что в ближайшее время этот вопрос будет закрыт;

по Высшему совету правосудия согласована редакция, проходит комитет, голосуется и вопрос будет закрыт.

"В то же время по НАБУ - сложнее. Сейчас продолжаются переговоры по конфигурации комиссии по отбору председателя НАБУ. Это все, что я могу сказать. Я думаю, что есть большая вероятность того, что эти договоренности будут достигнуты, поэтому ничего невыполнимого нет", - сказал Марченко.

Он также отметил, что сейчас критические потребности финансирования бюджета Минфин закрывает, в частности, "заимствуя на внутреннем и внешнем рынках, перевыполняя доходы бюджета".

Читайте такжеМВФ ожидает от Украины большего прогресса для получения транша

Сотрудничество Украины и МВФ

9 июня 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным около 5 млрд долларов, направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества в размере 2,1 млрд долларов.

В начале 2021 года в Украине работала миссия МВФ для пересмотра программы stand-by. Миссия в Украине завершилась без принятия решения о пересмотре программы.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Александр Топчий